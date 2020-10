Diez propuestas curiosas que EE UU votará a nivel estatal el 3 de noviembre 

Desde aliviar las penas por consumo de setas alucinógenas en la capital del país hasta reducir el límite de edad y votar a los 17 años en California, millones de estadounidenses decidirán el próximo martes sobre decenas de propuestas curiosas a nivel estatal mientras eligen al presidente de Estados Unidos.

Las propuestas no se convierten automáticamente en ley, sino que dan una idea a los partidos sobre qué piensan los votantes sobre ciertos temas y luego requieren su implementación.

Estas son diez proposiciones que se valorarán en diferentes estados del país:

1. VOTAR A LOS 17 AÑOS (CALIFORNIA)

En caso de ser aprobada, la proposición 18 de California sería el primer paso para que los votantes de 17 años participen en las elecciones primarias de cada ciclo electoral, que son en marzo, siempre y cuando cumplan 18 antes de los comicios generales en noviembre.

Grupos opositores a esta idea han defendido que los jóvenes de esa edad son "todavía niños" que votarían en función de lo que sus padres y maestros les dijeran en las aulas; mientras que los que están a favor creen que esta estrategia aumentaría el interés en la política de la población juvenil del estado.

2. APOYO EXPLÍCITO AL MURO DE TRUMP (TEXAS)

Una de las propuestas que se votará en el estado de Texas, la número 4, tiene que ver con la construcción del muro en la frontera con México. El texto propuesto es el siguiente: "Texas debe apoyar la construcción de una barrera física o muro y el uso de equipo de vigilancia de defensa existente a lo largo de toda la frontera sur del estado".

El Caucus de la Libertad de Texas (Freedom Caucus), formado por congresistas ultraconservadores, asegura que esta es una buena herramienta para detener a "criminales y miembros de bandas" que cruzan el linde entre ambos países.

3. REBAJAR PENAS POR CONSUMO DE DROGAS PSICODÉLICAS (WASHINGTON, D.C.)

La iniciativa 81 del Distrito de Columbia busca que el uso de drogas psicodélicas sea la prioridad "más baja" del departamento de policía local, que ahora clasifica estos estupefacientes en la "Lista I", lo que significa que no tienen un uso médico aceptado.

Lejos de convertir en legal su consumo y, mucho menos, su distribución, esta medida haría que la vigilancia y las penas por el uso de hongos alucinógenos y otras drogas del estilo disminuyeran respecto a la actual aplicación de la ley.

4. PROHIBIR LA MUTILACIÓN GENITAL EN TRANSICIONES DE GÉNERO (TEXAS)

Emitida por el Partido Republicano, la proposición 6 de Texas allana el camino para que la Legislatura estatal "prohíba la castración química, los procesos de cambios hormonales y cirugías de mutilación genital en menores de edad", según el texto.

Los grupos en defensa de los derechos de este colectivo han presionado fuertemente porque es ofensiva para la comunidad transgénero y han desmentido que esto ocurra en menores de edad, ya que "generalmente ese tipo de cirugías no suceden hasta los 18 años".

5. QUE PERSONAS EN LIBERTAD CONDICIONAL VOTEN Y SE POSTULEN (CALIFORNIA)

La propuesta 17 en California tiene como objetivo permitir que las personas en libertad condicional en ese estado voten y que puedan postularse para cargos públicos "si están registradas para votar y no han sido condenadas por perjurio o soborno".

Algunas asociaciones de víctimas de crimen han argumentado que votar es un derecho que los infractores deben recibir una vez que demuestren que han sido rehabilitados; después de superar la libertad condicional, no antes; mientras que los que apoyan la propuesta dicen que tienen "todo el derecho de participar en la democracia".

6. "SÓLO" CIUDADANOS LEGALES PUEDAN SUFRAGAR SU VOTO (ALABAMA)

Esta propuesta, conocida como Enmienda 1, se centra en cambiar el lenguaje de la Constitución de Alabama, que ahora reza que "todos los ciudadanos" pueden votar, por "solo los ciudadanos" pueden hacerlo.

Esta aparentemente leve modificación pretende aclarar que los ciudadanos indocumentados o que tienen el permiso de residencia no tienen derecho a votar en Alabama.

7. NO USAR CONDENAS ANTERIORES PARA IMPONER SENTENCIAS MAYORES (OKLAHOMA)

La pregunta estatal 805 de Oklahoma está diseñada para prohibir el uso de condenas anteriores por delitos graves no violentos de una persona para imponer una sentencia mayor en otro delito, que también debe ser sin violencia.

En otras palabras, la medida no permitiría que la sentencia de una persona condenada sea más larga o más dura debido a condenas por delitos graves que haya tenido el acusado en el pasado.

8. INCREMENTAR MULTAS POR HURTOS (CALIFORNIA)

Uno de los objetivos de la proposición 20 de California, que examina varios puntos del sistema penal del estado, pretende aumentar las multas y las penas para los que cometan hurtos, allanamiento de morada o robo de automóviles.

Esta regla no solo incrementaría las multas económicas por los hurtos, sino que también serviría para alargar las penas de cárcel por este tipo de delito, considerado menor en el sistema judicial estadounidense.

9. LEGALIZAR EL USO RECREATIVO DE LA MARIHUANA (ARIZONA)

La proposición 207 de Arizona legalizaría la posesión y el uso de marihuana para adultos, de 21 años o más, con lo que se les permitiría cultivar no más de seis plantas de marihuana en sus residencias, siempre que las plantas estén dentro de un área cerrada con llave y fuera de la vista del público.

La iniciativa haría que el Departamento de Servicios de Salud de Arizona (DHS) deba adoptar reglas para regular la marihuana, incluyendo la concesión de licencias a las tiendas minoristas de marihuana, las instalaciones de cultivo y las de producción.

10. REINTRODUCIR LOBOS GRISES EN PARQUES PÚBLICOS (COLORADO)

La medida 114 requeriría que la Comisión de Parques y Vida Silvestre de Colorado cree y ejecute un plan para reintroducir los lobos grises (Canis lupus) para fines de 2023 en tierras públicas del oeste del estado.

La comisión también administraría cualquier distribución de fondos estatales que estén disponibles para "pagar una compensación justa a los propietarios de ganado por cualquier pérdida de ganado causada por los lobos grises", de acuerdo a la propuesta.