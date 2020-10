Día Mundial de la Dislexia: de qué se trata esta dificultad que afecta al 10% de la población

Con el objetivo de visibilizar esta alteración que, según estudios, afecta al 10% de la población mundial, cada 8 de octubre se celebra el Día Internacional de la Dislexia, un trastorno de origen neurobiológico y hereditario que presenta como particular característica la dificultad para aprender a leer en forma fluida, exacta y automatizada. Este problema puede terminar provocando grandes consecuencias emocionales si no es tratada y acompañada tanto en el ámbito familiar y escolar, como de la salud.

Los problemas de aprendizaje de la lectura y la escritura, de carácter persistente y específico, se dan en niños que no presentan ningún hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen deriva de una alteración del neurodesarrollo. Si bien el problema de la lectura es una de las características centrales del cuadro, esta complicación termina originando un serio trastorno de compresión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, confusión entre la derecha y la izquierda, dificultades en las nociones espacio-temporales y otras.

El principal problema que tiene la dislexia es que no es compatible con los sistemas educativos de varios países ya que todos los aprendizajes se llevan a cabo a través del código escrito. De este modo, el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos pues no logra comprender su significado a través de la lectura.

En la Argentina, la Ley 27306 garantiza el derecho a la educación de niños, adolescentes y adultos con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje (DEA). Según especialistas, la detección y actuación temprana sobre esta condición resulta clave para evitar el fracaso escolar, personal y social de las personas portadoras de la dificultad.