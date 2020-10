Denuncia que una ambulancia del PAMI tardó más de 5 horas en atender a su abuela de 95 años

"Ayer mi abuela de 95 años se sintió mal, ya hacía unos días que venía desganada. Llamamos al 138 del PAMI donde posteriormente me pasaron el teléfono de un servicio privado de ambulancias. Llamo y me informan que no estaban brindando prestaciones al PAMI y que debía llamar a médico personal de cabecera", comenzó relatando Roxana Savini.

El caso ocurrió en Tolosa y provocó la angustia de toda una familia. "Esto ocurrió a las 18 horas. Estuvimos más de tres horas esperando para que mi abuelita fuera atendida y no tuvimos respuesta. Volvimos a llamar al 0800 y me contestaron que no iban a venir".

"A las 21 no aguantamos más, volvimos a llamar y me dijeron que había mucha demanda, que no había ambulancias disponibles. Con mi mamá nos fuimos hasta 7 y 42 donde hay una sedede Vittal. Al llegar había dos ambulancias, una sobre la verdad y otra en el cordón de la calle. Mi mamá llorando, angustiada porque a su madre nadie la venia a asistir, llamó y salió un paramédico. Me dijo que tenia orden de no salir a dar explicaciones pero nos dijo que no había médico y que hasta las 23 horas no había nadie".

"Mi mamá discutió con él, porque no estaban haciendo las cosas bien. No les importa nada, los viejos mueren solos y abandonados porque estos inoperantes no hacen las cosas que deben hacer. Total son viejos, que se mueran", reflexiona indignada.

Finalmente, "la ambulancia llegó a las 23:15, pero no la atendieron. Mi abuela ya había sido atendida por su médico que fuimos a buscar desesperadamente. Hoy le hicimos unos estudios y esperamos los resultados. Mi abuela se llama María Ramirez, tiene 95 años y ayer padeció lo que muchos abuelitos padecen, la falta de atención, falta de respeto y abandono por parte de quienes tienen que velar por su vida, salud y tranquilidad".