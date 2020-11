China sancionó temporalmente a un frigorífico de La Plata tras detectar covid en un empaque externo

Las autoridades chinas suspendieron hoy por cuatro semanas el permiso otorgado a un frigorífico argentino para exportar carne bovina a ese destino, tras haber supuestamente detectado coronavirus en el empaque externo de un embarque.



Así lo confirmaron esta tarde fuentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), las que precisaron que el firma suspendida es el frigorífico Gorina de La Plata.



"El frigorífico no ha sido deslistado, sino suspendido por ese lapso, con lo cual podrá volver a operar" una vez que caiga la suspensión impuesta por China, agregaron desde el Senada.



"En total hay 90 frigoríficos habilitados para exportar carne a China con lo cual no hay problemas de abastecimiento para ese país ni de comercio para Argentina", indicaron las fuentes y afirmaron que "la sanidad y la inocuidad de la carne nunca estuvo en duda por el país asiático".



Ayer el organismo nacional informó, a partir de un informe enviado por la Agregaduría Argentina en China, que se detectó coronavirus en el empaque externo de un embarque de carne vacuna en el país asiático, aunque aclararon en un comunicado que "el supuesto hecho no afectó al producto, que está en perfecto estado y cumpliendo todos los estándares sanitarios requeridos, sino al empaque exterior".



En este caso el Senasa solicitó que se amplíe la información del supuesto hallazgo debido a que no fue realizado por la Aduana china en el ingreso de mercadería, sino en un dador de frío donde había sido trasladada antes de su distribución final.



"Se trata de un caso aislado, siendo la primera vez que sucede en productos procedentes de la Argentina desde que comenzó la pandemia. Sí ocurrió en productos de otros países proveedores de carne y también en otras mercaderías", remarcó el organismo.