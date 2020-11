Piquete de vecinos de Gorina por una batería de reclamos

Los vecinos de Gorina hicieron un piquete para pedir mejoras en las calles y la no circulación de camiones con materiales de construcción. "Van al Gran Bell, sin usar el asfalto de la calle 467 para no arruinarlo y estropean las calles de tierra de Gorina, que no logramos que mantenga la delegación en condiciones", se quejaron los manifestantes.

Asimismo aseguraron que "ante las promesas incumplidas y falta de respuestas", los vecinos cortaron el acceso a los countries en la zona de 148 y 483.

"El arreglo de calles, la falta de luminarias, los reductores de velocidad continúan ausentes", agregaron.