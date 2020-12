Llovió y otra vez brotaron quejas por cortes de luz en La Plata

Una vez más los cortes de luz volvieron a castigar a vecinos de distintos barrios de La Plata, esta vez tras la lluvia desatada en horas de la madrugada, según coincidieron usuarios damnificados que en el transcurso del miércoles clamaron por el retorno del suministro eléctrico.

Uno de los puntos afectados era 9 y 635 de Parque Sicardi. Gloria Tavalera, una titular de servicio, dio cuenta de que "estamos nuevamente sin luz" y manifestó que "cada vez que llueve pasa lo mismo, estamos hartos, aquí dependemos de la luz , no hay gas, y el agua la extraemos con bombas electricas que sin luz no funcionan. "Estamos cansados de reclamar y nadie nos soluciona este problema de años", exclamó.

"Soy de la zona de 6 y 630. Cada vez que hay un poco de lluvia, un poco de viento o algo de calor, se corta la luz. Ahora estamos sin energía desde 6.50. Estamos agotados, siempre, por cualquier motivo, se corta la luz. Entonces estamos hartos", dijo una vecina que se identificó como Silvia Cuevas.

En tanto, Juan Ignacio Lozano, un usuario de 17 y 637, sostuvo que "convivimos con microcortes sin respuestas adecuadas de la empresa Edelap". Desde Edelap aseguraron que en Sicardi "el corte duró menos de 3 horas entre que se cayó la rama y se normalizó el servicio".

"Ya no sabemos qué hacer ni a quién recurrir. Hoy el corte de produjo a las 5.30", señaló. También manifestaron preocupación por cortes de luz, en este caso de forma recurrente, desde 61 entre 1 y 115, según afirmó una persona titular del NIS 320414501. "Ayer estuvimos desde las 8 hasta las 20 sin energía, y hoy a las 8 nos volvieron a cortar de nuevo. Edelap no informa nada al respecto y los vecinos del barrio ya no sabemos a quién reclamar", deslizó.

Otro sector aquejado por los cortes de luz en medio de la lluvia fue 515 y 212 en Abasto. No obstante, tras pasar toda la noche a oscuras, esta mañana los vecinos reportaron que el suministro se normalizó a eso de las 10.15.

Asimismo, Marcela, de 161 y 66, Los Hornos, reportó faltante de electricidad en su hogar entre las 20 y las 4.

Edelap informó que "en el contexto de la tormenta de la madrugada se produjo la caída de una rama sobre las redes que provocó una interrupción en Parque Sicardi, la cual fue normalizada tras el trabajo de las cuadrillas".

"Tanto en 9 y 635 como en 6 y 630 (Sicardi)el servicio funciona con normalidad", agregó la Distribuidora.

"Estamos sin luz de nuevo. Ayer, de 14 a 18 y de 21 a 22 estuvimos a oscuras y hoy desde la 1, otra vez. No hay forma de contactar un humano para hacer el reclamo. Todo máquinas", expresó Sandra Lozano desde 61 entre 1 y 115. "La empresa me dice que hay un corte de suministro en la red, pero nada más. Ya tengo cuatro reclamos", detalló.