Nueva protesta vecinal contra Copetro

Desde las 6 de la mañana, un grupo de vecinos autoconvocados de Berisso, La Plata y Ensenada se concentraron hoy a modo de protesta en el acceso a la empresa Copetro, a quien acusan de contaminar la zona.

"Pretendemos estudios de impacto ambiental que sean confiables, no queremos más hollín en nuestras vidas", dijo una de las manifestantes.

Durante gran parte de la mañana, el grupo aprovechó la luz roja de semáforo para cruzar una inmensa bandera que advertía sobre la contaminación. También se distribuyeron folletos informativos. Ningún directivo de la firma se acercó a dialogar con ellos.

Una hora después se presentaron en el Concejo Deliberante de Berisso y muchos sorprendieron por el uso de máscaras anticontaminación. Allí tomaron contacto con los intendentes de Berisso Fabián Cagliardi y de Ensenada, Mario Secco.

La empresa, en tanto, dijo a través de un comunicado que el carbón de petróleo no causa daños a la salud, "no es tóxico, es inerte, insoluble, no reacciona con el agua, no es biodisponible ni bioacumulable. Esto está respaldando por Instituciones Internacionales como OMS, EPA, IARC".