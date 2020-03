Sexting: la práctica que consigue adeptos durante la cuarentena

“No es momento de conocer gente en persona, pero no quiere decir que el sexo tenga que acabarse”, sentenció Alessandra Rampolla en una de sus últimas apariciones en televisión, antes de que se decrete la cuarentena obligatoria.

La sexóloga, previo a que el panorama por el coronavirus recrudezca, brindó algunas recomendaciones, sobre todo para aquellas personas que quedaron alejadas de sus parejas o que se encuentran solas.

“Hay otras maneras de intimar”, precisó, para luego enumerar: “Es el momento de la camarita, del juguete sexual, de la masturbación… incluso con la pareja”, advirtió. “No es menor el tema del desarrollo de la imaginación, es momento de pensar un poquito fuera de lo habitual. Es una linda oportunidad para renovar fantasías”. En esta época de pandemia y encierro, como se suele recomendar para todo, hay que exprimir la imaginación.

Otra de las recomendaciones de la profesional puertorriqueña consistió en no dejar de lado la cuestión del placer, pues “hay muchos beneficios en el orgasmo, porque también fortalece el sistema inmune”. En este punto, coincidió con el Dr. Amir Marashi, el ginecólogo oriundo de Brooklyn reconocido como el “Vagina Whisperer”, quien atribuyó al sexo como algo “clave” para esta época, ya que es “una de las mejores maneras de reducir la ansiedad y otros problemas”. Siempre, claro, tomando los recaudos necesarios. Aunque (como mencionamos en el artículo de la semana pasada) no se comprobó que el COVID-19 se transmita vía sexual, desde el departamento de Salud e Higiene de Nueva York indicaron recientemente que “el rimming (boca en el ano)” si podría propagar el virus. Además, sí se contagia por saliva, por lo tanto el doctor Marashi sugirió “evitar besar a cualquiera que no forme parte nuestro círculo de contactos cercanos”.

SEXTING O CIBERSEXO

Sumado a que se ha vuelto una práctica masiva en los últimos años debido al avance de la tecnología, la popularidad del cibersexo aumentó durante estas épocas de cuarentena, ya que es una alternativa interesante para la expresión erótica.

Según especificó Rampolla en su página web, “es muy difícil darle un signo de positivo o negativo porque tiene tantas variables como las personas que lo practican”. A pesar de esta apreciación, la sexóloga enumeró algunas de las “principales ventajas” para ponerlo en práctica:

• El anonimato.

• Es completamente seguro: no puedes contraer ninguna ETS (enfermedad de transmisión sexual) ni corres el riesgo de embarazo.

• Puedes explorar tus fantasías.

• Ayuda a desarrollar tu vocabulario sexual.

• Es una alternativa cuando no se tiene pareja.

Al momento de mencionar las desventajas, resaltó las siguientes:

• No hay interacción física y directa con otra persona. (Esto sería una ventaja en estos momentos).

• Podría ser considerado una infidelidad (si se tiene una pareja estable).

• Hay quienes generan una adicción al cibersexo.

DEFINICIÓN

La palabra viene de “sex” (sexo) y “text” (texto). “Es una buena forma de romper la rutina y de mantener la erótica de las relaciones viva, sin embargo hay que tomar precauciones para que lo que se envíe no pueda suponer un problema en un futuro”, explicó la sexóloga Lorena Hermoso, del sitio SexPlace.es.

La profesional afirmó que “el sexting es una práctica muy habitual entre los más jóvenes en el que se intercambian mensajes con alto contenido sexual y fotografías. El fin de este juego es el de provocar y excitar al receptor con imágenes y contenido erótico propio”. Pero, dadas las circunstancias actuales que estamos atravesando, muchas son las personas que se vuelcan al cibersexo: “Estamos viviendo unos cambios de paradigma muy interesantes, y es que personas que antes ni se planteaban algún tipo de juego erótico online están empezando a verlo con buenos ojos o incluso ya lo ha probado. La situación de confinamiento más allá de apagar el deseo sexual lo está estimulando precisamente por esa sensación de no tenerlo”, confirmó la sexóloga.

RECOMENDACIONES

Al momento de volcarnos a esta práctica, hay algunas cuestiones que cada persona debería tener en cuenta. Es por eso que Marina Benítez Demtschenko, abogada especialista en Derecho Informático y Tecnologías de la Información y la Comunicación con Perspectiva de Género, reparó en detallar que el sexting “es un acto voluntario y consentido de la sexualidad humana que consiste en el intercambio consentido (tanto en el envío como la recepción) de material audiovisual (foto, video), audios o texto de contenido erótico o sexual”.

Para garantizar cierta seguridad, esta profesional realizó algunas sugerencias, como por ejemplo que “lo que se envíe no permita la identificación de quien lo envía” y “elegir muy bien el servicio de mensajería instantánea ya que no sólo corremos riesgo de que se difunda el material, sino que además estamos volcando mucha información que quedará para siempre en los servidores de una empresa”.

En consonancia con lo anterior, Benítez Demtschenko remarcó que Whatsapp (además de estar sincronizado con Facebook e Instagram) es “el servicio de mensajería más vulnerable que existe” y mencionó a Telegram como “una opción de chat secreto que permite configurar la posibilidad de intercambiar mensajes que se irán autodestruyendo”.

Pero también advirtió que “ninguno es infalible”, aunque según su criterio, aconsejó utilizar a Signal para este propósito, ya que es “de software libre y código abierto, donde podés autorizar cuál es el dispositivo receptor de tu mensaje y configurar chats con mensajes que se vayan auto destruyendo periódicamente. Además, los datos personales que usa son mínimos”.