Extienden el plazo de inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos

Este lunes la ANSES decidió extender por otros dos días el plazo de preinscripción para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10 mil pesos aprobado por el Gobierno nacional la semana pasada. El plazo terminaba este martes 31, pero se decidió el plazo extra en atención a que mucha gente no llegó a inscribirse en el día previsto por el calendario.

Desde este viernes, día en que comenzó la inscripción para las personas con documentos terminados en 0y 1, ya se registraron 6.115.219 de solicitudes. Esta avalancha de solicitudes anticipa que el total de los pedidos más que duplicará el objetivo inicial previsto por el oficialismo para este aporte extraordinario de 10 mil pesos, que en principio se había fijado en 3,6 millones de ciudadanos.

El IFE de 10 mil pesos, que se cobrará en abril, apunta a monotributistas categorías A y B, monotributistas sociales, trabajadores informales y empleadas domésticas (registradas o en negro), es decir, los sectores que se ven más afectados por el parate económico derivado de la situación de aislamiento social dispuesta por el Gobierno para limitar la multiplicación de contagios por el coronavirus.



Los requisitos para anotarse son ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años y tener entre 18 y 65 años de edad. No se podrá percibir el IFE si se cobra jubilación o pensión, si se tiene otro trabajo en relación de dependencia, si se percibe una prestación por desempleo o si se poseen bienes por encima del límite fijado. El beneficio no es incompatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con la resolución de este lunes la Anses extiende la inscripción, que terminaba este martes 31, por otros dos días, con el objetivo de que todos los posibles beneficiarios puedan llegar a inscribirse, aunque hayan perdido el día que les correspondía por su DNI. Según se prevé, los pagos comenzarán a efectivizarse a partir del próximo 3 de abril.