Coronavirus en Argentina: 9 muertes y 112 casos nuevos

Nueve personas murieron hoy afectadas por el nuevo coronavirus en el país, y se registraron 112 nuevos casos, por lo que el número de fallecidos ascendió a 151 y el de infectados a 3.144, en una jornada donde el presidente Alberto Fernández destacó que al coronavirus "lo estamos combatiendo unidos, con compromiso y solidaridad".



La cartera sanitaria comunicó en su reporte vespertino que murieron dos mujeres, una de 76 años, residente en la provincia de La Rioja y otra de 62, en la provincia de Buenos Aires; y cuatro hombres, tres de 76, 77 y 83 años en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), y uno de 86 en la Rioja.



En el informe matutino se habían consignado tres fallecimientos: una mujer de 53 años y dos hombres de 64 y 84, todos residentes en la provincia de Buenos Aires.



El Ministerio de Salud informó que del total de esos casos registrados hasta el momento, 866 (27,6%) son importados, 1.346 (42,8%) contactos estrechos de casos confirmados, 618 (19,7%) casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.



En tanto, el presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "el coronavirus es un enemigo invisible y por momentos indescifrable" al que, sin embargo, "lo estamos combatiendo unidos, con compromiso y solidaridad", y agregó que "si seguimos por este camino, tendremos éxito".



Así lo expresó en un escrito a modo de balance que compartió a través de las redes sociales, con el título "Un mes de aislamiento social, preventivo y obligatorio", que se inició el 20 de marzo y fue prorrogado hasta el próximo domingo 26.



"Mientras algunos en el mundo se burlan e ignoran las advertencias de la comunidad médica y científica, nosotros las observamos y comprendemos la necesidad de quedarnos en nuestras casas. Por eso estoy muy orgulloso de nosotros como pueblo y se que, cuando todo esto pase, tendremos la fortaleza necesaria para volver a ponernos de pie", sostuvo el mandatario.



Por su parte, el ministro de Salud, Ginés González García, afirmó hoy que "se habla de que el pico de coronavirus en Argentina será en junio" aunque "probablemente se trate de un pico chato", pero advirtió que esa situación "va a depender de lo que hagamos en mayo".



En tanto, el marco de los reportes que ofrece la cartera sanitaria, la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, subrayó que Argentina afrontará el próximo período con "dos situaciones" que diferencian al país de las experiencia de aquellos del hemisferio norte: el inicio del invierno y el inicio temprano de las medidas de aislamiento social.



"Tenemos por delante las temperatura más frías y la circulación de los virus respiratorios. Eso hace que nuestra estrategia de administración del aislamiento tenga que tener en cuenta esa situación", destacó Vizzotti.



En el marco del aislamiento social y las medidas preventivas para mitigar la pandemia, esta mañana comenzaron a funcionar en la cabecera de la Línea Sarmiento, en el barrio porteño de Once, y de la Línea Mitre, en Retiro, las nuevas cámaras infrarrojas que permiten detectar si las personas tienen fiebre, uno de los síntomas del nuevo coronavirus.



Se trata de un sistema infrarrojo de detección rápida de temperatura corporal que analiza el calor emitido por los rostros de las personas, sin demoras y sin interrumpir el tránsito, a través de un método no invasivo.



Este mecanismo fue habilitado la semana pasada en el Centro de Trasbordo de Constitución en el sector de ingreso a la línea C de subte y en las próximas horas se instalará en el acceso a la estación de trenes. También se anunció que se pondrá en marcha en las estaciones del Gran Buenos Aires, aunque sin precisar la fecha.



Por otra parte, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Lisandro Fastman declaró la inconstitucionalidad de la resolución del Gobierno porteño que estableció restricciones para circular en la vía pública a personas mayores de 70 años, durante el aislamiento por el coronavirus, sin autorización previa de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.



La medida fue dispuesta por el magistrado, al hacer lugar a un pedido de un particular que se vio afectado por la medida.



En el plano internacional, países de Europa y de otros continentes, así como Estados Unidos ratificaron o anunciaron hoy planes de relanzamiento gradual de actividades, pese a las advertencias de que cualquier acción precipitada podría derivar en un nuevo brote de coronavirus, que ya infectó a más de 2,5 millones de personas a escala global, aun más letal para las personas y perjudicial para las economías.



En Estados Unidos más de 814.500 personas ya se infectaron y casi 44.000 fallecieron por coronavirus y pese a que existen varios brotes en el territorio, ninguno es tan grave como el de Nueva York.



En el marco de esta situación, el estado norteamericano de Missouri informó que querelló ante un tribunal local al gobierno de China, al Partido Comunista chino y a funcionarios e instituciones de ese país, a los que acusó de haber ocultado datos sobre el coronavirus y causar de ese modo numerosas pérdidas de vidas y males económicos.



En tanto, en Reino Unido, 823 personas murieron de coronavirus en las últimas 24 horas, casi el doble de las cifras registradas un día antes y cuando parecía que la curva de contagios comenzaba a aplanarse, informó hoy el gobierno británico. Con estos nuevos casos fatales, el total de muertes ascendió a 17.337, mientras que la cantidad de casos positivos saltó a 129.044.



En América Latina, la pandemia no da tregua en Ecuador y hoy superó los 1.400 muertos entre casos confirmados y sospechosos de coronavirus, mientras los infectados quedaron al borde de los 10.400.