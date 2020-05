¿Y la cuarentena? Denuncian partidos de fútbol y vóley este domingo en la región

El aislamiento social, obligatorio y preventivo por la pandemia del coronavirus sigue vigente en Argentina, pero en nuestra región algunas personas no la están respetando. En las últimas horas llegaron al WhatsApp de EL DÍA varias denuncias, entre las que destacan el desarrollo de un partido de fútbol y otro de vóley.

"En calle 608 entre 3 y 4 están jugando un partido de fútbol. No les importa nada", indicó un vecino de dicha zona de Barrio Aeropuerto.

En 41 entre 158 y 159, por su parte, un vecino contó: "Un par de personas que se juntan en un terreno, para jugar vóley. Me refiero a que se juntan y no respetan la cuarentena, cada fin de semana, se escuchan gritos y festejos. Llamamos al 134 pero no hicieron nada".