En Capital ponen reparos a una mayor flexibilización de la cuarentena

El ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, aseguró hoy que no "cree en el concepto del contagio controlado" de coronavirus al referirse a la posibilidad de una flexibilidad más amplia de la cuarentena en el ámbito porteño y reiteró que "esto se evalúa semana a semana y vamos viendo la evolución de la curva".

"Lo que queremos tener es la menor cantidad de contagios posibles (aunque) entendemos las múltiples dimensiones del ser humano; no se trata que no se enfermen de una enfermedad pero si de otras cosas como la salud mental", aseguró el titular de la cartera sanitaria porteña en una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la evolución de la COVID-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.

Y agregó: "lo que decimos siempre es que esto es semana a semana, con los datos que tenemos vamos viendo la evolución de la curva. Si sigue evolucionando así, con los casos contenidos, estamos dispuestos a analizar acciones".

"Los instrumentos que nos permiten tomar decisiones públicas de abrir o no abrir áreas y como se va a comportar la curva tienen una exactitud moderada, si hicieras la medida a cuantos nuevos casos vas a tener por día, no lo sabemos, y no se supo en el mundo".

Finalmente, Quirós señaló que "los instrumentos no son de precisión, las dimensiones del ser humanos son mucha y debemos cuidarlas. No inventar lo que va a pasar, cada semana miramos lo que esta pasando y tomamos decisiones con esos números".