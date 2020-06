Una mujer operada de cáncer está desesperada porque le "cortaron" la medicación

Rosario Thim tiene 45 años y es mamá de cinco hijos. Hace tres años le detectaron cáncer de mama y tras superar una operación continuó con tratamientos de quimioterapia y en estos momentos está desesperada por no tener la medicación que venía tomando.

En diálogo con este diario, la mujer relató su caso: "A mí me detectaron cáncer de mamas infiltrante izquierda hace tres años. Me operaron, me hicieron mastectomía radical mamaria izquierda. A su vez también soy deabética e impertensa".

"Después de operada hice tratamientos de quimios y cuando terminé ese proceso me empezaron a dar tratamiento vía oral con Anastrozol 1 mg., pero ahora con tema de la cuarentena no me están entregando la medicación en el Hospital Rossi de La Plata".

"Estoy desesperada porque ya hace un mes que no la tomo y la veradad es que la necesito para seguir viviendo", relató angustiada.