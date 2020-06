Berisso: concejales de la oposición resolvieron cobrar el aguinaldo y donarlo a institucionales

Los concejales del opositor bloque de Juntos por el Cambio de Berisso resolvieron rechazar la propuesta del intendente peronista Fabián Cagliardi de no cobrar el medio aguinaldo,pero hicieron pública su voluntad de donar ese dinero a instituciones que trabajan para asistir a vecinos en situación vulnerable.

De esa forma los ediles opositores al oficialismo berissense resolvieron posicionarse ante la polémica instalada durante el fin de semana luego de recibir la propuesta de que no se les liquidara el medio aguinaldo que deben percibir en los próximos días para que el Ejecutivo comunal utilice esos fondos en acciones de ayuda social.

"Lo cobramos y lo donamos", señaló a este diario el concejal Matías Nanni que dio a conocer un documento elaborado por el bloque ante la situación.

De esta forma los concejales opositores dejaron expresa su voluntad de donar esa parte de sus haberes pero al mismo tiempo dejar en claro que serán ellos -y no el municipio- quienes decidirán a qué entidades asistir con esos fondos.

Como este diario había informado el intendente Fabián Cagliardi (FdT) le propuso a sus funcionarios políticos que no cobren el medio aguinaldo que les corresponde percibir en las próximas semanas. Y la propuesta, según revelaron fuentes de esa vecina comuna, habría sido aceptada y con un correlato en los concejales de la bancada oficialista. Desde la comuna se indicó que el no pago de esos aguinaldos "implicaría un ahorro que en estos momentos vendría muy bien". Y lo estimaron en alrededor de un millón de pesos. Pero la polémica estalló en la oposición de Juntos por el Cambio y no porque no quisieran hacer la donación sino porque consideraban que deben ser ellos y no el Ejecutivo municipal el que disponga de esos fondos ahorrados. "Lo cobramos y lo donamos a las entidades que consideremos", se señaló.

Ahora, la postura se hizo oficial a través de un comunicado en el que señalan que la decisión de donar el medio aguinaldo "estuvo desde un primer momento como lo venimos haciendo mensualmente destinando parte de nuestro sueldo a la compra de mercaderías e insumos de primera necesidad destinados a la asistencia de diferentes instituciones de la ciudad".