El jugador de Independiente que quiere River y fue ofrecido a Boca

Independiente atraviesa un momento institucional complicado y el difícil cuadro económico que afronta ha llevado al club de Avellaneda a desprenderse de varias de sus figuras.

Silvio Romero, el máximo goleador de la Superliga, junto con Santos Borré, es uno de los que dejará el club de Avellaneda porque no están en condiciones de abonarle el contrato.

Y en torno al artillero Rojo se ha planteado durante las últimas horas una situación que levantó polvareda: mientras River mostró su interés en comprarlo, fue ofrecido a Boca.

"Hoy no estoy en condiciones de descartar nada, no te puedo decir que prefiriría tal o cual cosa, estoy dispuesto a conversar con los que haya que conversar, siempre y cuando mantengamos el respeto por Independiente. No es mi intención que esto tenga este desenlace, pero no podemos tapar el sol con la mano", declaró hace unas horas el cordobés de 31 años que tiene el deseo de permanecer en Argentina por cuestiones personales.