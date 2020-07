VIDEO.- Viviana Canosa le tiró alcohol en gel a Aníbal Fernández

Sobre el cierre del programa “Nada Personal”, Viviana Canosa le arrojó Aníbal Fernández alcohol en gel.

"Un peronista muy intenso. No necesito que ninguna feminista me defienda, yo me defiendo sola", dijo Canosa sobre el cierre del programa.

Mientras sonaba la cortina del final, la conductora le preguntó al referente político si podía ponerle alcohol en gel. Ante la negativa de Fernández, la periodista sorprendió a todos apretando repentinamente la botella del producto sanitizante, salpicándolo sobre la cara y su vestimenta. Obviamente, Aníbal no puso cara de buenos amigos.