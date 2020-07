Fue a la Costa porque lo operan a su papá y no la dejan pasar: se atrincheró en el retén

Lucía Vaccaro es platense y hoy viajó a la Costa para estar en la operación de su papá, que vive en Santa Teresita y será intervenido en el hospital de Mar de Ajó. "Lleva meses postrado en una cama con problemas de cadera y se opera el jueves", le contó a EL DIA para explicar su necesidad de estar presente.

Pero en General Lavalle, justo frente a una estación de servicio, la retuvo el control sanitario. Y no la dejan pasar, ni siquiera mostrando los permisos correspondientes. "Hice todos los papeles y encima llevo 15 días de aislamiento en La Plata, me dicen que le busque una cuidadora".

"De acá no me voy. Me quedaré dos semanas acá para que vean que hago el aislamiento. No voy a volver a La Plata. Mi familia me necesita porque mi mamá es mayor y mi hermano, que vive con ellos, es persona de riesgo", continuó a través de mensajes de WhatsApp.

Esta platense -que viajó sola en una camioneta- explicó que hay camiones y autos particulares que sí pueden circular. Por eso insistió durante toda la tarde, pese a la negativa de la Policía. Estacionó su auto al costado de la ruta 11 y ahí quedó pese a las advertencias de los efectivos.

"Que me acompañen hasta un hotel, me quedo ahí dos semanas y cuando le den el alta voy a la casa a cuidarlo. Se los pido por favor, tengo que estar junto a mi familia", cerró.