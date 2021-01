Francisco se sumó al homenaje de la NBA a Martin Luther King

El papa Francisco se sumó hoy al homenaje que la liga de básquet de Estados Unidos, la NBA, le hace al activista afroamericano y Premio Nobel de la Paz Martin Luther King en el 98° aniversario de su nacimiento.

El pontífice bendijo una camiseta con su nombre que le envió el equipo Atlanta Hawks y que, a modo de homenaje, incluye las iniciales del pastor asesinado en 1968, según divulgó la entidad a través de un video en las redes sociales.

La camiseta será usada por los Atlanta Hawks, equipo de la ciudad natal de King, en el partido que disputarán el próximo lunes contra los Minnesota Timberwolves.

"Gracias por el homenaje a King y por el trabajo que están haciendo", les planteó el Papa a los jugadores, informaron fuentes vaticanas.

𝐓𝐰𝐨 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐢𝐜𝐨𝐧𝐬. 🙌



On Dr. King's birthday, @Pontifex blessed our 20-21 MLK Nike City Edition jersey to honor our shared commitment to making positive change in social equality, economic empowerment and love.



🔗: https://t.co/ob7sSp0J9H#EarnTheseLetters pic.twitter.com/Hy8xts7t9y