Por qué algunos dispositivos tienen problemas para navegar por internet: te damos la solución

Ayer expiró un certificado raíz utilizado por multitud de dispositivos y navegadores antiguos que complica la navegación. Se trata del DST Root CA X3 de Let’s Encrypt y sin éste no se puede acceder a las páginas web de internet que empleen certificados más modernos, como por ejemplo la de EL DIA. Esto se da en dispositivos con sistemas operativos viejos, pero que se pueden actualizar para lograr una óptima navegación y sin que nos anuncie que "la página no es segura".

La gran mayoría de sitios aceptan todos los certificados raíz presentes en todos los dispositivos y navegadores recientes. No obstante, si el dispositivo es antiguo y hace años que no recibe soporte ni actualizaciones, y por tanto no recibe la compatibilidad con versiones recientes, el certificado raíz puede convertirse en un problema.

Esto es precisamente lo que ha sucedido con el certificado raíz DST Root CA X3, de la empresa especializada Let’s Encrypt, que expiró ayer, como ya informó este diario tras el comunicado de la compañía.

Como consecuencia, los dispositivos antiguos -entre los que la compañía citó a iPhone 4 o HTC Dream- no reconocerán ISRG Root X1 y comenzarán a recibir alertas cuando intenten visitar páginas web que usen certificados de Let’s Encrypt. Como excepción, los móviles Android seguirán pudiendo acceder debido a “una identificación cruzada especial”.

Si tu computadora o notebook, tiene sistema operativo Windows 7 y presenta problemas de conexión, en el video que te mostramos a continuación está la solución, rápida y sencilla: