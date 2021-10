Esteban Lamothe confirmó su separación con Katia Szechtman: "Lo que nos pasó fue triste"

Esteban Lamothe confirmó hace algunas horas que se separó de la actriz Katia Szechtman por medio de un vivo en Instagram con Juan Etchegoyen para Mitre Live. El actor había desmentido esta separación semanas atrás pero finalmente lo hizo público.

Lamothe contó que hasta último momento intentaron salvar la relación pero no fue posible: “Lo que nos pasó fue triste”. Luego de explicar por qué no daría detalles agregó que su intención siempre fue proteger a su ex pareja que no está acostumbrada a la exposición mediática.

“Pasamos mucho dolor”, reveló el ex actor de “Las Estrellas”. Tal parece que la separación se dio de forma gradual. Días atrás ambos tomaron la decisión de dejar de convivir, aunque siguieron con su noviazgo todo lo que pudieron, hasta que ya no dio para más.

Sin embargo, aclaró que entre ellos todavía hay mucho amor, lo que hace que todo se vuelva más difícil y doloroso. A su vez, recordó que desde que empezaron, él intentó mantener este vínculo fuera del plano mediático todo lo que pudieran.

El actor de “La 1-5/18” comentó que hace algunas semanas que ya no están más juntos pero es un proceso que transitan hace mucho más. No hubo un día en puntual en que decidieran dar un paso al costado puesto que lucharon por recuperar la relación.