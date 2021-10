Show de Sampaoli en el clásico de Francia: gritos, amarilla e indiferencia con Messi

Olympique de Marsella, dirigido por Jorge Sampaoli, y Paris Saint Germain, con el crack Lionel Messi, empataron sin goles en el clásico del fútbol francés, por la fecha 11 del torneo local, que tuvo más disputa que juego en el Vélodrome de Marsella.

Sin embargo, todas las miradas estuvieron puestas en el reencuentro del ex entrenador de la Selección Argentina y los jugadores argentinos. Con todo este condimento, se pudo observar una gran indiferencia entre los protagonistas, que ni siquiera se saludaron.

Es que la relación entre Sampaoli y el plantel que fue a disputar el Mundial de Rusia 2018 terminó en un escándalo de versiones cruzadas sobre el manejo de grupo y formas de trabajar. Si bien al principio todos negaban el mal clima, una vez que finalizó la competencia, cada uno salió a dar su versión.

Uno de ellos fue Ángel Di María, quien dejó en claro que el clima era muy tenso y no se sentían conformes con el cuerpo técnico.

Por otro lado, Lionel Messi, quien en ese entonces era señalado como el "rebelde" del grupo, nunca manifestó públicamente su mala relación con Jorge Sampaoli, este domingo quedó en evidencia cuando el PSG salió al campo de juego y el técnico con los jugadores rosarinos ni siquiera se miraron.

A LOS GRITOS Y AMONETADO

Harto de sus gritos y reclamos, el árbitro del partido se acercó al banco de los suplentes del Marsella y le mostró la tarjeta a Jorge Sampaoli, quien se convirtió en el primer amonestado del clásico. Pese a eso, de inmediato miró hacia donde estaba el cuarto árbitro y atinó a seguir protestando, pero una nueva advertencia hizo que se callara de una vez.

QUÉ DIJO DESPUÉS DEL PARTIDO