Esta noche llega Whitney Houston a los especiales de Éxito FM 99.1

En el ciclo de programas especiales de la radio Éxito FM 99.1, esta noche le toca el turno a Whitney Houston. La artista estadounidense de rock, soul, blues y góspel, aunque también se destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo, será protagonista de un especial de lujo, que comenzará a las 21 y se extenderá por una hora.

Entre el repertorio se encontrarán temas como How Will I Know, Didn't We Almost Have It All, I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me), Greatest Love of All, I'm Every Woman, One Moment in Time, I Will Always Love You, All The Man That I Need, I m Your Baby Tonight, Where Do Broken Hearts Go, I Have Nothing y Until You Come Back, entre otras grandes canciones que sacudieron el mundo de la música desde sus inicios.

De esta forma, la invitación de la Éxito FM 99.1 ya está hecha para esta noche, por lo que se espera deleitar los oídos de sus oyentes con un compilado de temas de esta enorme cantante.