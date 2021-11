Wanda Nara y Mauro Icardi: sigue el escándalo, ahora se sospecha del novio de Naira

El tremendo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi que tiene a la China Suárez como presunta tercera en discordia luego de que la empresaria encontrara chats entre la actriz y el futbolista del PSG, sigue generando daños al mejor estilo "dominó". Esta vez, en la pareja de Zaira y el papá de sus hijos, Jakob Von Plessen, quien habría sido “cómplice”, del goleador.

“En su momento también hubo un conflicto entre Zaira y su marido, porque Wanda y Zaira sospecharían de un tiempo en que ellas estaban en París, y se fueron en avión privado a pasar unos días solas a Milán, y los maridos se quedaron”, comentaron en los programas televisivos del ambiente.

Así, los rumores indican sobre la posibilidad de que el marido de Zaira haya sido cómplice de estos mensajes, y también sospechan que ahí pudo haber habido un encuentro.

Ahora se dice que Wanda viajó sola y no acompañada por sus hijos y no se sabe cuando podría regresar. Recordemos que la última vez que abandonó París con Francesca e Isabella -sus hijas con el futbolista- fue en plena crisis marital. También eliminó de su cuenta de Instagram las fotos que tenía con su marido, con quien la semana pasada celebró el cumpleaños número cinco de su hija menor.

Asimismo, allegados a la pareja dijeron que “no se van a separar pero el fin de semana la pasaron feo”. “Ella está en una crisis con su marido bastante importante por lo que pasó con Mauro Icardi. No puede creer que se haya metido allí”. Todo parecía estar más tranquilo entre Wanda y Mauro, pero en las últimas horas volvieron a sonar los rumores de crisis luego de que la mayor de las Nara se tomara un avión con destino a Milán.

Por su parte, tras el escándalo Eugenia la China Suárez regresó a Buenos Aires tras estar casi dos meses en Madrid filmando una película. Tras el escándalo, la actriz contó su versión de los hechos: “Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que le he creído siempre sus palabras: que se estaban separados o separándose y que no había conflictos”.

Y finalmente agregó: "siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son de dominio personal de cualquier mujer".