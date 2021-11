Cande Tinelli y sus tatuajes, casi al borde de la censura

Es verdad que, en más de una oportunidad, ha tenido que enfrentar las críticas por sus múltiples tatuajes. Pero, Cande Tinelli es una artista. Y es por eso que decidió hacer de su cuerpo un espacio para estampar su plena libertad creativa.

Ahora, la cantante sorprendió en las redes con una imagen que se tomó ella misma frente al espejo estando completamente desnuda, casi al borde la censura. Así, escribió en blanco y negro:: “Mi piel cuenta historias".

Ante las críticas, Cande decidió aclarar la situación y ponerle fin a los ataques. “Para toda la gente que bardea gratuitamente, detrás de una pantalla y un teclado porque jamás me agredieron en la cara porque no tienen huevos, les cuento: "Me operé hace tres semanas, no estoy diciendo que no tengo una pileta o un lugar adonde ir”, señaló la hija de Tinelli.

Recordemos que a fines de octubre, la cantante había pasado por el quirófano para someterse a una cirugía de nariz. “Me da re contra paja hacerme la que no me opere, no es mi estilo, me operé, me hice una rinoplastia, correccional y estética”, declaró últimamente.

Vale destacar que este fin de semana, aprovechó para someterse a un cambio de look y tiñó su cabello de colorado. “Rojo, pura pasión e intenso como mis emociones”, escribió la cantante junto con una foto en la que mostraba su nueva cabellera.