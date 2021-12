Intento de estafa a jubilada de Gonnet con el “Telekino”

Ofelia, jubilada de 79 años y vecina de Gonnet, aseguró haber sido víctima de un intento de estafa en el centro platense a mano de dos mujeres que quisieron engañarla con una boleta de “Telekino”.

“En 7 y 49 una señora de más de 50 años me interceptó para saber si estaba en la calle ‘Los Pinos’ y me mostró una nota que decía ‘acá te mando a esta india que no sabe leer’. Mientras le respondía, apareció una chica como de 30 años, que era la cómplice”, contó. Entonces, “la mayor sacó una boleta de Telekino, que la menor agarró y ‘controló’, para luego decirme que tenía un premio de 80 millones de pesos. Querían que yo lo tuviera, me insistieron ambas, pero les dije que era mucho compromiso”. Para Ofelia, se trató de un “cuento del Tío” del que escapó “por no ser ambiciosa”.