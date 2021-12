Qué dice el mensaje filtrado de Laje a su equipo de trabajo

“A partir de mañana vamos a empezar a pensar en el mejor BDA que hayamos hecho hasta ahora para demostrarles a todos los que nos quieren ver destruidos no lo van a conseguir”. Así se lee en el mensaje filtrado de Laje a su equipo de trabajo.

Quien dio la noticia fue Ángel de Brito a través de su cuenta de Twitter. De esta forma publicó las palabras del periodista y conductor con su círculo íntimo laboral. En el mensaje comenzó diciendo: "Se que no es el lugar ni la forma. Después lo haré personalmente".

Luego siguió: "Solo quería decirles que se por lo que pasaron estos días y que les agradezco con el alma haber bancado". Y agregó que "no fue fácil para nadie este último tiempo y creo que fue por demás injusto en cómo se dio. A partir de mañana vamos a empezar a pensar en el mejor BDA que hayamos hecho hasta ahora para demostrarles a todos los que nos quieren ver destruido nuestro programa que no lo van a conseguir".

Por último, Laje cerró con un agradecimiento: "Gracias desde el corazón".

Cabe recordar que días atrás el periodista se quebró al aire y lloró al dar sus explicaciones por las denuncias de maltrato que recibió. En aquella oportunidad sostuvo: "Para mí dificilísimo hablar de este tema. La verdad es que nunca imaginé que iba a estar en una situación así. Pero yo soy esto. Ustedes me ven todos los días al aire, me acompañan, cosa que yo les agradezco muchísimo, me hicieron crecer, y confían en mí. Por eso es que yo necesito hablarle a ustedes".

"Tuve una realmente semana durísima, nunca pensé que iba a pasar una cosa así. Uno aquí está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y siempre atentos a que puede pasar algo, pero nunca pensé que con la violencia, virulencia, maldad y agresión de lo que estuve viviendo y estuvo viviendo mi familia durante estos últimos días", agregó, mientras que confesó: "Tengo el alma destruida, el corazón recontra partido por lo que estuve viviendo".