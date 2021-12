Qué dijo Marta Cohen sobre el fuerte aumento de contagios y las recomendaciones

Desde la irrupción de la pandemia, la patóloga y pediatra argentina Marta Cohen, formada en La Plata, se convirtió en una voz de consulta permanente para conocer sobre la enfermedad, el desarrollo de las vacunas, las nuevas cepas. Y ahora para comprender la explosión de casos que se viene dando a nivel mundial, fenómeno al que la Argentina no escapa.

"Uno de los errores en el mundo, en Europa, acá, allá, fue el mensaje equivocado de decir `estamos bien con las vacunas, podemos volver a la vida más normal, saquémonos los barbijos´. Acá el 19 de julio fue el freedom day (el día de la libertad)", planteó la especialista radicada hace años en Gran Bretaña.

En declaraciones a Radio Continental, Cohen también hizo hincapié en la falta de vacunas en los países emergentes. "Siempre hablé de la importancia de vacunar a los países que no tienen vacunas, de la inequidad de las vacunas. Los países del G-20, donde está la Argentina, se vacunaron muy bien", afirmó, mientras que "en los emergentes no tienen vacunas, no tienen tests", y recordó que en Africa, donde no hay vacunas y sí violencia, es donde surgió Omicron, la variante más reciente del COVID-19.

"Los países ricos bien vacunados no compartieron las vacunas, fue de ignorancia científica", agregó. "Lo importante es que se piense en Africa y compartan las vacunas", sostuvo como una medida fundamental para evitar la explosión de los casos.

Con relación a lo que se viene dando en la Argentina, Cohen sostuvo que es muy bajo el nivel de testeos que se viene haciendo y recomendó que los tests deberían ser gratuitos. "El 80% de los casos son asintomáticos. En la Argentina tienen que regalar los tests rápidos, así la gente que tiene un resfrío no tiene que hacer una cola de seis horas para la PCR", planteó, y comparó que en la última jornada mientras en Argentina se hicieron unos 71 mil testeos en Gran Bretaña en un solo día realizaron un millón y medio.

También indicó que un 10% de la población con la tercera dosis aplicada "no es suficiente" y agregó que para dosis de refuerzo se deben aplicar Moderna, Pfizer y Astrazeneca, preferentemente en ese orden, y no Sputnik-V, Sinopharm ni Johnson, ya que según indicó está demostrado que no sirven para ese objetivo.