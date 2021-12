La tenencia del gatito Benito desató una pelea en un barrio de La Plata

Una chica de 16 años que vive en Altos de San Lorenzo está desesperada -según denuncia- por recuperar a su mascota: el gatito Benito. Según afirma la joven, al felino lo había dado por perdido pero se llevó una sorpresa al descubrir que estaba en la casa de un vecino que supuestamente se resiste a entregarlo.

"Un señor que no me quiere devolver a mi gato, que se perdió hace 4 meses", dijo Valentina a EL DIA. "Puse anuncios para encontrarlo y el día 28 de este mes, lo encontré y justo un señor le tiro una patada y lo encerró en un cuarto".

"Mi gato está pulgoso, flaco y sucio. Me dijo que le tengo que pagar de una castración para que me devuelva a mi gato, por favor quiero que me ayuden", señaló desesperada.