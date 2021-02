Cada vez más argentinos invierten en criptoactivos: por qué lo hacen y cuáles son las ganancias

La Argentina ocupa el cuarto lugar en el mundo en términos de penetración de las criptomonedas y Buenos Aires posee el segundo mayor ecosistema de monedas virtuales del mundo, de acuerdo a un relevamiento de Forbes. Los especialistas, además, señalan que la comunidad argentina de usuarios de Bitcoin supera los 400.000 usuarios.

No quedan dudas de que las criptomonedas son para los ahorristas argentinos una alternativa viable al dólar y un escape de las regulaciones. Según señala el portal Inotechnology, los "players locales" coinciden en que el abono para una tierra ya fértil de cripactivos fue el cepo.

Por un lado permiten almacenar valor en un activo que se mantiene alejado de las devaluaciones del peso argentino, a la vez que está mucho menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar. Los especialistas, igualmente, advierten que el principal problema que tienen es la altísima volatilidad que sufren.

Según un estudio del 2020 del Center for the Governance of Change (CGC) de la IE University, de España, un 79 por ciento de los argentinos encuestados estarían dispuestos a adquirir una moneda digital.

Solo en abril del año pasado, el Bitcoin alcanzó un volumen histórico que superó, solo en Localbitcoins los 2 millones dólares en junio. Esta demanda genera una mayor cantidad de personas que inician su trayectoria en el mundo de las criptomonedas.