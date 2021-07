La historia detrás de la Bandera a media asta en La Plata en homenaje a los 100.000 fallecidos por Covid

Julio Guiñazú nació en Mendoza y hace casi 20 años se mudó a La Plata por razones laborales sin saber por entonces que se enamoraría de la ciudad y que se quedaría a vivir para siempre. Con el correr del tiempo tuvo la oportunidad de afincarse definitivamente en el Barrio Frisón, en la localidad de Villa Elvira, en donde pudo construir su casa fruto de su trabajo.

Igual que a todos los vecinos, el Covid-19 le causó y todavía le causa disgustos. Su mayor preocupación, ahora como jubilado, son sus hijos y el resto de sus familiares, que viven y trabajan en Mendoza y que como todos están expuestos al virus. A eso se suma que viajar en este contexto es cada vez más difícil, con lo cual las distancias parecen hacerse más largas.

El mayor dolor que vivió durante la pandemia fue la pérdida de un amigo suyo de Villa Elisa al que conoció cuando se mudó a La Plata. "Son una pareja, se contagiaron de Covid hace seis meses y tuvieron que ser internados. Si bien ella se salvó, él murió. Falleció por un virus intra-hospitalario, tras ser internado por el coronavirus", recordó.

Julio lamentó que una vez que fue internado a su amigo "no lo vieron más" debido a los protocolos vigentes para las internaciones por coronavirus. "Son cosas que personalmente a a esta altura de mi vida me duele muchísimo", sostuvo.

"Me preocupa mi hija que volvió a trabajar presencial en una bodega de Mendoza. Lo mismo mi hijo que volvió al trabajo. Están muy expuestos. En Inglaterra en donde trabaja mi sobrina hay un rebrote impresionante", expresó.

A partir de estos sentimientos este platense por adopción decidió, en su casa de Barrio Frisón, colocar una Bandera Nacional a media asta en homenaje a los 100.000 fallecidos a los que llegaría hoy Argentina a causa del Covid-19.

"Es un mensaje para toda esa gente que no tiene consuelo, que no vio más a sus familiares. Es muy penoso lo que está pasando. No recuerdo haber vivido algo así. Recuerdo la Guerra de Malvinas. Y esto es muy penoso también. Lo lamento por mis hijos y por mis nietos que estén pasando por todo esto. La verdad es que estoy muy compungido por esta situación", expresó el vecino.