Santilli propuso "bajar la carga impositiva para generar empleo"

El primer precandidato a diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, consideró hoy que "hay que bajar la carga impositiva para crear empleo" y aseguró que en ese espacio "existe la decisión de enfrentar al delito", durante una recorrida que realizó por la localidad de Zárate junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



“Hay que bajarle la presión impositiva a las Pymes, a los comerciantes, a los productores para generar empleo. Hoy, el vecino no se siente seguro en su casa, ni que hablar si tiene que salir al trabajo u a otras actividades. Nosotros tenemos la decisión política de enfrentar al delito, a los narcos y a las mafias”, señaló Santilli, según un comunicado difundido por Juntos.



El exvicejefe de gobierno porteño, se refirió además a la presencialidad escolar en el contexto de la pandemia de coronavirus y evaluó que la imposibilidad de asistir a las aulas durante el año pasado constituyó "un golpe muy duro para el aprendizaje y para todas las familias".



"Necesitamos que los terciarios, que no están funcionando, vuelvan a normalidad. Otro tema que se viene ahora es la formación universitaria, que sigue siendo virtual", expresó el precandidato.



Por su parte, Rodríguez Larreta admitió que en el “tema de la educación es uno donde más diferencias tuvimos con la Provincia".



"En la Ciudad tenemos clases todos los días este año Cuando los contagios aumentaron en marzo, que se armó esta discusión que fue debate nacional. La realidad es que no hubo más contagios en la Ciudad que en la Provincia", añadió.



Y, adelantó que "la semana que viene vamos a avanzar en la presencialidad de turno completo".

En City Bell, el diputado provincial Daniel Lipovetzky estuvo con militantes en Camino Centenario y Cantilo y destacó que "como cada sábado salimos a escucharte en cada rincón de La Plata para construir juntos la ciudad y la provincia que queremos"