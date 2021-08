“¡Te voy a matar! ¿Por qué me disparaste?”, dijo Chano "fuera de sí", tras ser baleado 

En las últimas horas, trascendió parte de la declaración que realizó la oficial de la policía bonaerense Vanesa Flores quien, junto al oficial Mariano Giaccio y al policía bonaerense Facundo Amendolara, participó de un operativo que se realizó en una vivienda del Barrio Parque La Verdad, en Capilla del Señor, en Exaltación de la Cruz, en donde resultó herido de bala Santiago Moreno Charpentier, el músico conocido como Chano.

Ante el fiscal Martín Zocca, funcionario de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) de Zárate-Campana, la mujer sostuvo que tras recibir el disparo a la altura del abdomen, presuntamente efectuado por el policía Amendolara, el músico grito al policía imputado “¡Te voy a matar! ¿Por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda”. Según la declaración, el uniformado se habría defendido de un supuesto ataque con un cuchillo del cantante, en medio de un eventual brote psicótico.

La versión coincide con los dichos de Gonzalo Caligiuri, un psiquiatra de la empresa de medicina prepaga OSDE, que hizo un pedido especial a la guardia de seguridad para que convocara a la policía porque el músico estaba alterado y violento.

“Con la mano izquierda nos hacía señas para que nos fuéramos. Decía que no teníamos orden de allanamiento y que nos iba a matar. Giaccio le explicó que queríamos hablar tranquilos con él. La madre, desde la esquina de la casa, le dijo: ´¡Calmate, Chano!”. Al escuchar a su madre, se puso más agresivo y sacó un cuchillo del bolsillo derecho de la campera y nos empezó a amenazar a todos”, afirmó la testigo.

El cantante se le acercó a Flores, quien le pidió que bajara el cuchillo. Mientras le hablaba había desfundado su arma y apuntaba hacia abajo, en 45 grados “porque no estaba tan cerca”.

“En un momento, Chano se acercó a la puerta y lo vio a Amendolara. Con la cuchilla en la mano se fue corriendo hacia él al grito de ´te voy a matar´. Amendolara retrocedía sin dejar de mirar a Chano y le pedía que tirara el cuchillo. Con el arma reglamentaria en la mano, a una distancia de un metro y medio o dos metros disparó. Chano, aún caído en el piso, seguía agresivo y gritaba: “¡Te voy a matar! ¿Por qué me disparaste? No me toques, me duele la espalda”, afirmó Flores.

En el último tramo de su declaración, la oficial contó que en la ambulancia, cuando era trasladado al Sanatorio Otamendi, el músico le dobló dos o tres veces una de las manos a su madre. Chano se calmó solo cuando su madre se fue a sentar en la parte delantera del vehículo. Luego realizó un croquis en el que ubicó a los policías, al músico y a su madre en la escena.

"NO ME QUEDÓ OTRA JEFE"

“Los tres coincidieron en que Chano estaba absolutamente fuera de sí, que amenazaba a todos con matarlos, que previamente al psiquiatra lo corrió con un cuchillo y luego a los oficiales. Y que Amendolara disparó cuando lo tenía encima, a una distancia de entre un metro y medio y dos”, explicó el defensor Fernando Soto, quien estuvo presente en la fiscalía durante la diligencia.

De acuerdo con el letrado, Giaccio declaró que ante el disparo, el músico “dejó caer el cuchillo” y Amendolara pateó el arma para alejarla, tras lo cual le dijo: “No me quedó otra, jefe…”. Para Soto, de las tres testimoniales de hoy la más importante es la de la policía Flores, ya que según sabe, “quedó de frente a la escena en el momento del disparo”.

En su primera declaración ante la Policía, Flores aseguró que su compañero Amendolara usó el arma ante un "inminente peligro de vida "cuando el músico extrajo un cuchillo" con intenciones de apuñalarlo y agregó: “No le quedó otra opción de efectuar un disparo con su arma, a fin de neutralizarlo”.

Mientras que en su primera testimonial, Giacco también defendió la actuación de Amendolara diciendo que el músico los corrió para apuñalarlos, que arrinconó al ahora imputado y que el oficial fue “reiterativo en la voz de alto policía” pero que “ante el grado de peligrosidad de vida inmediata”, tuvo que hacer “uso de su arma de fuego”.

El policía Amendolara (27) está imputado por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial", que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.

El fiscal Zocca, investiga en detalle cómo fue el momento en el que el policía le disparó a Moreno Charpentier (39) cuando, según testigos, intentó apuñalarlo con una cuchilla aserrada en medio de un presunto brote psicótico.

Zocca buscará establecer principalmente mediante diversas pruebas si Amendolara le disparó al músico en una situación donde realmente su vida corría peligro o no.

El episodio sucedió pasadas las 23 del pasado 25 de julio en la casa de 'Chano', en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de su madre, llegó un equipo médico con intenciones de internar al músico, quien estaba bajo un cuadro de exaltación.

Ante esta situación, de acuerdo con los testigos, el exlíder de la banda Tan Biónica se violentó, primero atacó a su madre y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo aserrado de cortar pan a Amendolara, quien le disparó.

Por su parte, el artista, que por el balazo resultó afectado en uno de sus riñones, el páncreas y el bazo, está internado hace una semana en el sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta.