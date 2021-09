Una toma de agua genera reclamos

Hace 2 meses que está perdiendo la toma de agua de 25 entre 49 y 50, a pocos metros de la estación de Aguas Bonaerenses, ubicada en el Parque San Martín, planteó un vecino que comentó: “les dije a los camioneros de ellos y nada. Hoy fui a decirles si la podían reparar y la guardia me dijo que ahí no se hacen reclamos. Y como excusa me dicen que lo usan los de la Municipalidad y los bomberos”. Según explicaron en la empresa, esa toma de agua, fundamentalmente, es para que carguen los camiones cisternas cuando tienen que asistir a usuarios críticos, como hospitales y escuelas, entre otros. En este diario se recibieron distintos reclamos en las últimas semanas por esta curiosa situación que despierta la preocupación de los vecinos.