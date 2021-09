Un horror: se conocieron las acciones del padre de Britney Spears contra su hija durante la tutela

La vida de Britney Spears siempre ha sido de gran interés, sin importar si se consume su música o no. Desde hace varios años la artista está batallando legalmente para que su padre deje de ser su tutor legal, permiso que recibió cuando a ella la internaron en una clínica de rehabilitación.

En las últimas horas, una investigación de The New York Times descubrió las gravísimas acciones que Jamie Spears sometía a la cantante estadounidense. Según se pudo saber por ex empleados de la casa donde actualmente vive la rubia, era monitoreada constantemente, incluso dentro de su propia habitación.

La compañía Black Box es una empresa de seguridad encargada de cuidar las inmediaciones de la casa de la Princesa del Pop. Alex Vlasov es un ex empleado de esta empresa que, en diálogo con The New York Times, reveló que ellos tenían órdenes de monitorear hasta el más mínimo movimiento de la famosa.

El documental “Controlling Britney Spears” contará todos los detalles de este descubrimiento estremecedor para quien lo lee. Por lo que dijo Vlasov, ellos tenían acceso a la intimidad de Britney, intervenían sus conversaciones y pusieron grabadores en su habitación para saber lo que hablaba con sus hijos y pareja.

Además de revisar sus aparatos tecnológicos, controlar sus videollamadas e impedir cualquier decisión de la cantante, así sea algo tan simple como decidir qué quería comer, no pudo gastar su plata por 13 años. Ese fue el tiempo en que Jamie estuvo a cargo de la tutela ahora cuestionada, que pende de un hilo.

La Corte Suprema de Los Ángeles tendrá en sus manos el próximo miércoles 28 de septiembre el poder de ponerle fin a esta situación de la cantante estadounidense. Un día antes se estrenará este documental en donde se cuentan los padecimientos que sufrió durante más de una década.