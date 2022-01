VIDEO. Robaron un food truck en Los Hornos: el dueño ofrece 800 mil pesos para recuperarlo

El dueño de un coqueto food truck ofrece nada más y nada menos que 800.000 pesos de recompensa a quien aporte datos de su paradero. ¿Qué sucedió? Según denunció, se lo robaron en la noche del domingo.

De acuerdo al testimonio de la víctima el vehículo "restaurante" desapareció de la zona de 66 y 139. "Lo tenía estacionado frente a mi casa. Salí a comer a Olmos y cuando regresé -a las dos horas- no estaba más", relató Esteban Daniel, el propietario.

"Pienso que me lo llevaron para desmantelarlo, ya que estaba armado como casi ninguno. Tenía hasta baño y estaba equipado con todo. Desde freidoras, panchera", puntualizó el hombre.

Lejos de bajar los brazos, el muchacho redobló la apuesta: "Ofrezco 800 mil pesos a quien me aporte datos para poder dar con el food truck. Me han llegado mensajes y dicen que lo vieron en Melchor Romero, estoy seguro que no lo han sacado del Gran La Plata aún. No es fácil que lo trasladen".

"Por más que le saquen los ploteos y lo pinten, es mío y lo voy a reconocer", dijo.