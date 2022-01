Dani la Chepi contó que sufre anorexia nerviosa: de qué se trata este trastorno alimenticio

Dani la Chepi sorprendió al confesar el trastorno alimentario que padece. Frente a las críticas o halagos que recibe a diario en las redes sociales, se inspiró en su público adolescente para generar conciencia.

En el marco de revelar la felicidad que le trajo emprender la conducción de “100 argentinos dicen”, mientras Darío Barassi está de vacaciones, la famosa habló de sus sentimientos. En algunas ocasiones se la ha visto enojada por los comentarios que recibe en sus perfiles por su cuerpo, por lo que quiso entrar de lleno a este tema.

Tras aclarar que su cuerpo no está flaco por cuidarse en las comidas o hacer deportes reveló: “tengo anorexia nerviosa y no está bueno”. Luego, explicó que no tiene “un cuerpo sano” causado por este trastorno en la alimentación.

Acompañada por psicóloga y psiquiatra que la ayudan, todos los días lucha por salir adelante. Esta enfermedad la limita al punto de “no tener fuerzas para levantar a mi hija”, por lo que su objetivo es llevar conciencia al público que puede estar pasando por lo mismo.

A lo largo de este camino de fuerza y lucha por recuperarse, remarca que es importante atender lo que uno siente para estar bien. Esto derivó en que hoy tenga problemas intestinales: “La anorexia es algo serio”. Según comentó, su mayor limitación es que proyecta el fracaso en cada nueva oportunidad que tiene.

Años antes de que su hija Isa naciera, también debió hacerle frente a un consumo de alcohol que estaba saliéndose de control. Un día se encontró a las 14hs en su casa “bajándome una botella de vino”. La terapia y sus ganas de salir adelante la ayudaron a superarlo.