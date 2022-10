Máximo y el recuerdo de su abuela, con formato de duras críticas a un ministro

Siguen los coletazos de la represión del pasado jueves en La Plata, que dejó varios heridos y un hincha de Gimnasia muerto. Y en ese marco el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quedó en el ojo de la tormenta por el accionar de la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma contra los simpatizantes albiazules que pugnaban por ingresar al estadio del Bosque para ver a su equipo ante Boca en un choque clave por la lucha del título. Incluso hoy es blanco de las críticas por el fuerte operativo que montó, con fuerzas especiales incluidas fuera y dentro del reducto, para el encuentro entre el Lobo y San Lorenzo.

Ahora se conocieron más detalles de lo que fue la reunión de ayer en la sede del PJ bonaerense de nuestra ciudad, en donde el Consejo del Partido Justicialista trató temas legales pero también hubo tiempo para hablar de la movilización del 17 de octubre (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-10-12-2-31-31-el-17-volvera-a-encontrar-al-pj-dividido-maximo-ira-a-plaza-de-mayo-politica-y-economia) y de lo que pasó en el estadio tripero.

En ese contexto, fue el propio Máxima Kirchner quien disparó duro contra Berni por el accionar de la Bonaerense en La Plata. Ya había caído mal en el gobierno de la Provincia el tuit de La Cámpora en el que habló de "represión", pero lo cierto es que en el entorno de Axel Kicillof creen que sacar a Berni no es la solución ya que no existe una figura fuerte para reemplazarlo. Se habló de Martín Insaurralde pero la opción que sonó con más fuerza fue la de volver a unificar Seguridad y Justicia y que sea Julio Alak el que maneje los hilos del ministerio de Seguridad.

"Me imaginé con Ofelia en medio de semejante represión. Esto no puede pasar en un gobierno peronista" dijo Máximo en el encuentro en La Plata. Según pudo saber este diario, todo empezó cuando el platense Gabriel Bruera pidió una respuesta contundente del gobierno provincial porque dijo: "Con la sanción policial sola no alcanza. Vivimos una represión inédita en el bosque y no puede quedar así",

Y ahí Máximo tomó el micrófono y fue contundente. “Yo fui siempre al Bosque con mi abuela, conozco bien a la familia tripera y me imaginé a mi abuela tratando de cuidarme en medio de esa represión. Me quedó grabada la época de Mauro Airez y Manarino porque iba siempre. Voy mucho a la cancha y es una salida que la gente disfruta mucho. No puede pasar esto en un gobierno peronista".

Lo cierto es que el hijo de Cristina protagonizó el momento más tenso del cónclave del que participaron 46 consejeros partidarios. Primero empezó recordando las anécdotas en 60 y 118 de su abuela Ofelia -ya fallecida, que vivía en Tolosa y fanática del Lobo-, al punto que se emocionó. Pero después no ahorró palabras para criticar a Berni. Reconoció que "me angustié mucho por el hincha fallecido (César Regueiro)", y luego aseguró: "La gente estaba en paz, no provocó incidentes... por eso digo que si gobernamos, gobernamos. Y debemos hacernos cargo de las cosas que no se hacen bien y no patear la pelota afuera. Los que se tienen que hacer cargo, tienen que ser responsables, no mirar para el costado". Así, sin nombrarlo, le envió palos al ministro bonaerense por lo ocurrido en el Gimnasia-Boca, donde dijo que "no soy responsable de lo que pasó".

Máximo, en medio de su discurso, finalizó diciendo que la represión ocurrida en el Bosque "no puede pasar en un gobierno peronista". Más allá de las críticas, reconocen desde el entorno de la vicepresidenta que Berni seguirá en su puesto y que lo dicho por su hijo es una advertencia y una muestra de la disconformidad que reina en La Cámpora.