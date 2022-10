Se pudrió todo: Susana Roccasalvo quedó expuesta a manos de Yanina Latorre y Nazarena Vélez

Lo que parecía ser una alianza que mantendría la paz entre dos de los referentes del espectáculo argentino, Ángel de Brito y Susana Roccasalvo, fue un puente para que se pudriera todo entre la conductora y las panelistas de LAM, Yanina Latorre y Nazarena Vélez.

Este fin de semana se llevó a cabo una nueva edición de los premios Martín Fierro de Radio y allí fue el gran encuentro entre los conductores y periodistas. Estaban distanciados a causa de un juicio que se iniciaron, que ella perdió y por el que debió pedir disculpas que, como se evidenció, fueron aceptadas.

En la transmisión de LAM de este lunes, las panelistas se hicieron eco del esperado encuentro y charla, que también se viralizó en las redes sociales. Allí fue cuando Yanina Latorre y Nazarena Vélez aprovecharon para sacarse la bronca que tenían acumulada con Susana Roccasalvo.

El primer paso lo dio el mismo De Brito cuando compartió un mensaje que le mandó Nancy Pazos, donde relataba que cuando se fue a trabajar con él, Roccasalvo “dijo que hablé mal de ella y posta que siempre me cosí la boca”.

El siguiente golpe mediático para la conductora llegó de la boca de la esposa de Diego Latorre. La panelista y contadora reveló que cuando trabajaban juntas “le molestaban las piernas, la ropa. Pedía que no nos poncharan, cronometraba la cantidad de veces que su cara salía al aire”.

Ambas coincidieron cuando Viviana Canosa dejó su programa de espectáculo la ex compañera de Carlos Monti tomó las riendas del horario, teniendo a Latorre y a Amalia Granata como panelistas. “Ella pidió expresamente que me hagan planos cortos porque mis piernas le molestaban”, agregó.

Como si todo fuera poco y aún faltando el testimonio de su compañera, la contadora pública recordó que la calumnió: “Dijo que una vez caminando por Belgrano habló con un encargado de un edificio que supuestamente le dijo que yo tenía propiedades no declaradas. Me acusó de un delito”.

El turno de la mamá de Barby Vélez fue el que siguió en las acusaciones que la conductora de “Implacables”, por Canal Nueve, recibió. Según reveló, ella llegó a trabajar con la famosa por Endemol, la productora que la tenía en cuenta, “y me la hizo pasar mal. No fue un grato trabajo con ella, no me quería”. “Le molestaba mi labial. Armaba escándalos porque usaba el mismo color que ella”, continuó la historia.

Pero aún peor fue lo que contó segundos más tarde: “Me ha dicho cosas fuertísimas: que era una inútil, que no servía para nada, que estaba con uno o con otro”. Lejos de guardarle rencor, hoy se ríe pero “ha dicho cosas terribles”.