Está llegando Gran Hermano 2022, décima edición

Ahora, a durante octubre llegará a Telefe la décima edición de Gran Hermano con la conducción de Santiago del Moro.

El ganador del reality será acreedor de 15 millones de pesos, cifra récord en la historia del programa. Así, la casa mas famosa de la televisión reabrirá sus puertas con grandes novedades, un enorme despliegue de producción y para no perderse ningún detalle de lo que ocurra habrá 65 cámaras y 87 micrófonos que registrarán lo que pase en los más de 2000 m2 , en un extenso jardín con pileta y sauna.

Se supo además que, Gran Hermano 2022 contará con nuevos desafíos para los participantes como la prueba de líder, que se jugará de forma individual y consagrará a un participante con inmunidad por semana. Se podrá seguir las 24hs en vivo y enterarse de todos los detalles a través de Pluto TV, la plataforma de streaming de Paramount.

Por otra parte, el periodista Jorge Rial contó que Santiago del Moro lo llamó para consultarle sobre su experiencia en el reality y pedirle consejo para este nuevo desafió que comenzara en los próximos días: "Quiero destacar públicamente el gran gesto de Santiago, que me llamó el otro día y, la verdad, muy humilde, me dijo 'Necesito que me cuentes cómo se conduce Gran Hermano'" y agregó: "Lo agradezco mucho, fue para que le dé algunos tips. Yo se los di, pero no le hacían falta. Él lo va a hacer muy bien, con su estilo. Es un gran programa y va a ser un éxito".