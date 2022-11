Gimnasia: el espacio "Gimnasia en Acción" comunicó que hará un nuevo intento por la unidad

A través de un comunicado, el espacio “Gimnasia en Acción” que postula a Ricardo Salomé al cargo de presidente, comunicó que hará un nuevo intento por la unidad de las agrupaciones el próximo jueves 17 de noviembre, con la finalidad de conseguir la presentación de una única lista con vistas al 27/11. Además llaman a votar a favor del Balance en asamblea.

Comunicado completo

"La Lista “Gimnasia en Acción” que postula a Ricardo Salomé al cargo de Presidente del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, hace saber a nuestros socios y socias que, previo a la oficialización de la lista de nuestra Agrupación, haremos un nuevo intento por la UNIDAD DE LAS AGRUPACIONES con la finalidad de conseguir la presentación de una ÚNICA LISTA con vistas al 27 de noviembre.

Estamos convencidos de que el momento de Gimnasia requiere de tres aspectos fundamentales:

1) Un cuerpo colegiado democratizado con espíritu de trabajar en equipo, con planes y personas adecuadas al momento actual, donde se pueda pensar distinto y que el provenir de listas diferentes signifique un salto de calidad hacia la grandeza institucional.

2) Directivos que logren disponer y/o conseguir los recursos necesarios para sostener la situación de corto plazo y además impulsar el desarrollo del plantel profesional de futbol que Gimnasia necesita para afrontar las tres competencias del año y realizar las inversiones necesarias en infraestructura, Divisiones Juveniles y todos los deportes y actividades para que los socios disfrutemos el Club como nos lo merecemos.

3) Dejar de lado los legítimos intereses personales por las convicciones del conjunto.

Con este convencimiento y el inquebrantable anhelo de un Gimnasia mejor que nos motiva, y sabiendo que a casi ninguna lista por sí misma le alcanzarán los recursos humanos y económicos mínimos necesarios para conducir los destinos del Club, es que volvemos a convocar para después de la Asamblea, a la totalidad de las Listas en pugna, con sus principales candidatos más el Presidente y ex presidentes del Club; con la finalidad clara, plural y contundente de elaborar una verdadera unidad donde todos seamos integrados y podamos impulsar lo mejor de cada lista. La fecha será el jueves 17/11 a las 20 hs en lugar a confirmar.

Hacemos pública la invitación. Lo hacemos hablándole de frente a la gente. QUEREMOS QUE TODO EL MUNDO SEPA QUE GIMNASIA QUIERE LA UNIDAD O AL MENOS LO QUIERE VOLVER A INTENTAR, hasta agotar la última instancia posible.

Por último, entendemos necesario votar a favor de la aprobación del Balance, habida cuenta que la única cuestión se trata de admitir o rechazar la confección y presentación del mismo en términos técnicos, y que luego de análisis de auditoría realizados por contadores expertos en la materia de nuestro espacio, concluimos en la misma opinión emitida por el Auditor Independiente Sebastián W.J. Vázquez, en cuanto a que los Estados Financieros presentan razonablemente la situación patrimonial del Club de conformidad con las normas contables profesionales argentinas; siendo éste el único aspecto sometido a consideración de los socios para la aprobación o no de un Balance en términos técnicos, y no la Gestión de una comisión directiva que merece su convalidación o no por otras formas institucionales. Creemos también (y fundamentalmente) que esta acción representará un paso real para la Unidad.

"Siempre fuertes, siempre unidos"

Es el momento de hacerlo realidad.

TODOS UNIDOS PODEMOS"