¿Shakira se fue de vacaciones con su nuevo novio?

Tras su polémica separación de Gerard Piqué, Shakira viajó a Cantabria, España, junto a sus hijos Milan y Sasha y su hermano Tonino y fue captada con quien podría ser su nuevo novio. Así, en distintas imágenes que trascendieron se puede ver a la cantante colombiana junto a su instructor de surf, a quien ya conocía ya que comenzó las prácticas con él en julio de este año.

Ahora, los rumores de que tuvieron encuentros secretos desde julio hasta ahora tomaron fuerza con el "reencuentro" de este fin de semana: "Shakira estaba acompañada de un joven, rubio y muy guapo. Tranquila y relajada, así encontré a Shakira en las playas de Cantabria, en el lugar donde acostumbra a practicar su deporte favorito y en la misma casa en la que ella se quedaba a vacacionar con Gerard Piqué", contaron en diferentes medios españoles.

Algunos aseguran que el joven profesor de surf se mostró en todo momento atento con la colombiana, ayudándola con el traje, tomándola de la mano e incluso en un momento, ella se prende de él para no caerse.

Finalmente, a seis meses de su separación con Piqué, Shakira habló en una entrevista y manifestó su dolor por el polémico final de sus 12 años de amor con el ex futbolista, padre de sus dos hijos: "Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil", dijo.