El desgarrador relato del hijo de Natacha Jaitt: cómo se enteró de la muerte de su madre

El hijo de Natacha Jaitt, Valentino Yospe, rompió el silencio esta tarde junto a su tío, Ulises Jaitt, en el ciclo radial de XLFM Digital Radio. Allí contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de su madre y cuál fue el último mensaje que recibió de ella.

Fueron y son años muy duros para Valentino, quien perdió a su madre en el 2019 en circunstancias que son materia de investigación y anteriormente había perdido a su padre a los cinco años a causa de una enfermedad. Quedó a cargo de la familia de la famosa, especialmente de su tío que lo acompaña y sostiene en cada momento.

Durante este jueves en el programa radial “El Show de Ulises Jaitt”, el joven adolescente recordó a su madre con mucho cariño. Elogió su talento culinario y mencionó “nunca volví a comer un estofado de carne así”.

Compartían mucho tiempo juntos y su actividad favorita era ver películas de terror, ya sea en la casa o en el cine. Con solo 13 años tuvo que hacerle frente a una realidad distinta a la que un adolescente se imagina.

Una de las cosas que le hacen sentir que su madre lo acompaña es tomar un dado de color verde, su color favorito: “Ella tenía uno rosa y nos conectábamos por el dado. Si yo la extrañaba, agarraba el dado”.

Valentino destacó que Natacha Jaitt era una excelente madre que se preocupaba constantemente por su bienestar.

La noche del terror

El dolor se adueñó de su vida aquel sábado 23 de febrero del 2019 cuando solo tenía 13 años. Despidió a su madre en la puerta de su casa antes de que la famosa se dirigiera a Xanadú en Villa La Ñata, donde fue encontrada sin vida horas después.

Al ser tan protectora, Valentino no podía pasar mucho tiempo sin estar en contacto con su madre porque se preocupaba. Esa noche llegó un poco tarde de estar con sus amigos y escuchó: “¿Por qué tardaste? Sabes que me preocupo”.

Poco después de las 21 hs, la conductora de radio le explicó: “Tengo que irme a un lugar, vos sabes que tengo un laburo. No sé si tenes algún amigo para irte, para que no te quedes solo”. El niño ya tenía pactado encontrarse con un amigo, a donde se quedó a dormir finalmente.

“Salimos los dos juntos, yo me fui a lo de mi amigo y ella me dijo ‘yo me tomo un taxi’”, recordó. Cuando llegó a destino, había pasado un rato hasta recordar que debía avisarle a su madre, a lo que ella le respondió: “Gracias Vale porque me había preocupado. Te amo mucho. Mañana nos vemos”.

“Bueno ma, te amo”, le replicó él. Efectivamente, el último mensaje que tiene de su madre fue: “Te amo mucho, cuidate”.

Al otro día, en la casa de su amigo, se dio cuenta que no tenía el celular. La madre se lo había escondido por pedido de Ulises Jaitt, para que se pudiera enterar por él pero el Whatsapp estaba conectado a la computadora, por lo que accedió al dispositivo.

“Tenía 50 mil mensajes tipo ‘Te banco’, ‘qué bajón lo de tu mamá’ y no entendía nada. Entro a Google y veo ‘encontraron muerta a Natacha Jaitt’. No lo podía creer. Me pongo mal, grito, me desgarro. Gritaba ‘quiero ver a mi mamá”, relató.

Justicia

El joven que hoy tiene 16 años reclamó justicia por la muerte de su madre y aseguró que la ignoraron y la abandonaron “física y emocionalmente”. “Esa mujer tiene familia que quiere saber qué pasó. No se sabe qué pasó. Para mí, a mi mamá la mataron. Yo sé cómo era mamá y sé que no andaba en cosas raras. Gracias a la Justicia que tenemos, yo me tengo que ir del país”, cerró.