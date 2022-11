Berni habló de "legítima defensa" en el caso del vecino que mató al ladrón en San Justo

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, salió a respaldar el accionar del vecino que mató a un ladrón en San Justo. El funcionario bonaerense dijo que el ingeniero "se sintió amenazado y disparó". En ese marco, aprovechó para pedir bajar la edad de imputabilidad.

"Esta persona se sintió amenazada y disparó", fue la frase de Berni en rueda de prensa. Luego sostuvo que "era inevitable que esto pasara" y se quejó del accionar judicial con "personas que entran y salen de la comisaría".

Cuando le preguntaron por cómo calificaría el violento episodio manifestó que "no tengo ninguna duda de que fue legítima defensa y la ley lo defiende". Además agregó: "Hoy cualquier réplica de juguete parece un arma de verdad. Hoy un chico de 19 años no se sabe si va a disparar, si es una pistola de verdad".

Por otro lado, advirtió sobre la delincuencia juvenil y precisó que "no hay ninguna duda de que hay que bajar la ley de imputabilidad. Hay que discutirlo y cambiarlo. Es una ley arcaica". Para Berni, ese cambio "es la mejor posibilidad de proteger a un menor", a la vez que pidió "un Estado presente en cada una de estas situaciones". Sobre ese punto insistió en que "el problema no es la cantidad de menores que delinquen, sino la calidad y el daño que hacen. El Estado no tiene hoy capacidad de contener a esos chicos que delinquen".

Luego de lamentar la "degradación permanente de valores" en la sociedad, el ministro de Seguridad de la Provincia contó que "en la Comisaría de San Justo hay 25 policías y 50 personas detenidas".

Cabe resaltar que este jueves el ingeniero mató a un ladrón que intentaba robarle el auto en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, tras lo cual estacionó y se fue a trabajar. Se informó oficialmente que la víctima del intento de asalto es legítimo usuario de armas y el fiscal del caso consideró que actuó en su defensa.

Ocurrió en la intersección de Paraguay y Constitución, y quedó grabado en una cámara de seguridad en la zona (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-11-4-7-20-0-iba-a-trabajar-un-ladron-le-apunto-para-robarle-el-auto-y-lo-mato-quedo-libre-policiales). En el video se observa cómo el delincuente se acercó a la ventanilla del vehículo para increpar al hombre de 54 años.

Luego de esto, el asaltante, de 19 años, recibió un disparo que le atravesó el pecho, por lo que terminó tendido en el suelo, donde murió de manera inmediata. El joven había salido de la cárcel hacía un mes y reiteró su conducta delictiva, mientras que el ingeniero, tras dispararle al sujeto, se bajó de la camioneta, lo miró y se marchó.