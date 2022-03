VIDEO. Cuando el Presidente criticó a Macri, parte de la oposición se fue del recinto

Uno de los momentos más tensos de la sesión en el Congreso, donde el presidente Alberto Fernández brindó su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias, fue cuando parte los legisladores de la oposición dejó el recinto. Es que no estuvieron de acuerdo cuando el mandatario focalizó sus críticas a Mauricio Macri y a la gestión de Cambiemos.

Fernández apuntó básicamente al acuerdo con el FMI, culpando al anterior gobierno de haber contraído la deuda que hoy negocia la actual administración. Fue allí que un grupo de diputados que responden al PRO se retiró del lugar en medio de gritos y críticas.

Minutos después el diputado Waldo Wolf explicó los motivos por los que dejó el recinto en un tuit. "Me levantó junto a otros diputados de la sesión de apertura de sesiones del Congreso. No se pueden consentir tantas mentiras e hipocresía", escribió, al tiempo que publicó un video:.

Me levante junto a otros diputados de la sesión de apertura de sesiones del Congreso. No se pueden consentir tantas mentiras e hipocresía. pic.twitter.com/bOxtGA1yKb — WW (@WolffWaldo) March 1, 2022

Otro punto de conflicto fue cuando el Presidente pidió “permiso para seguir” luego de cruzarse diputados del oficialismo y la oposición. Esos entredichos obligaron a Alberto a interrumpir su discurso. Allí el mandatario se lanzó contra el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a quien le dijo: “Yo no miento, Alfredo, me conocés”.