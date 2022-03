Asociación Coronel Brandsen, 80 años de sueños realizados

Alegría en la barriada de Plaza Brandsen por un aniversario de un club que ya sigue de pie y superando los mil deportistas. El próximo sábado 5, a las 16, habrá un acto en el lugar donde empezó todo, en el corazón de la plaza ubicada a dos cuadras de la Sede.

“Un club de barrio para toda la ciudad” repetía el locutor en el salón de actos durante las fiestas populares. Bailes de carnaval, orquestas de tango con los vocalistas que llegaban desde la Capital Federal, bandoneones que agitan las almas y familias inmigrantes, mayoría de italianos, pero también los fervorosos españoles, que junto a los argentinos generaron una mixtura en la clase dirigente que fundó a Asociación Coronel Brandsen.

Hoy se cumplen ochenta años de la primera asamblea vecinal realizada en la Plaza Brandsen, 25 y 60, al amparo de unas palmeras, donde se delineó el escrito con varias premisas. “Fomentar, por todos los medios a su alcance, el desarrollo de la cultura física y práctica del deporte. Intensificar el desarrollo de la cultura integral, sosteniendo, además, el funcionamiento de una biblioteca pública. Asegurar el espíritu de solidaridad y unión entre sus asociados, con prescindencia absoluta de credos políticos, religiosos o raciales”.

El primer presidente Antonio Seisdedos era de Fermoselle, pueblito español al límite con Portugal. Era el caballero que se dedicaba a la sastrería, en la casa más alta sobre los alrededores de ese paisaje arbolado, con una sola calle asfaltada. En un acto sencillo que exhortaba a trabajar con honestidad para “el engrandecimiento lícito”, se pasó el mando a Rigoberto Rovella (primero electo), nieto de italianos de Calabria que llegaron para la fundación de La Plata. “Tito” también vivió en una punta de la plaza sobre el diagonal 94, que habían pintado toda de rosa. Hombre que llegó a ser jefe en los talleres de Vialidad y a quien el club honraba durante varios años con la Copa “Rovella” cuando el básquet hacía vibrar al barrio en los cincuenta, en el mismo sector de la Sede donde en los noventa empezó el Padel.

El 2 de marzo de 1942, cuando el club firmó su acta constitutiva, todavía Europa se desangraba en la Segunda Guerra. La Argentina, con el nacimiento de infinidad de clubes como la Asociación Brandsen, eran la esperanza. Los colores del escudo y los ideales sustentados en necesidades como “la ejecución de obras tendientes al progreso y embellecimiento de la zona que comprende de las calles 19 a 31 y de 57 a 64”. Y Brandsen pasó esos límites y en los setenta ya no fue solamente las bochas, los torneos de ajedrez, mus, los bailes y las kermeses, o aquel jardín de infantes pionero. Se concretaron nuevos deseos, gustos sociales, como el restaurante y la pileta olímpica que se mocionó en reunión de mesa directiva en 1964 y se estrenó en 1972, con Norberto “Coco” Sánchez en el sillón presidencial, otro hijo gringo de ese empedrado, empresario de la construcción, padre de cinco varones, entre ellos, Germán Adrián Sánchez, el actual titular de la institución.

El progreso no se detiene. Ese natatorio logró ampliarse y adecuarse a nuevos tiempos en 2015, con una segunda pileta (para niños), amiente climatizado y con un curioso sector donde quedó “abierta con una vista al cielo donde el socio puede contemplar las estrellas mientras hace uso de la misma en las cálidas noches de verano”.

Un montón de nostalgia y un mismo objetivo progresista moviliza en estos días a la institución. Nada parece frenar a Brandsen, con 80 años y una buena salud.

Llamado a la plaza

El próximo sábado 5, a las 16 horas, Brandsen tiene una cita con la nostalgia y el reconocimiento. En la plaza que históricamente llevó ese nombre (hoy Perón) se convoca a participar de un acto a los socios de todos los tiempos, vecinos, comerciantes, ex dirigentes y familiares de los mismos.

Se descubrirá una placa con el nombre de los miembros de la Primera Comisión Fundadora. Confirmó su presencia la banda de sonido de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, se informó que durante el año se realizarán otros encuentros especiales, culminando con la publicación de un libro en los días con las fotos y las historias que fueron dando identidad al club y al barrio.

Cuando se inicie la sesión ordinaria del Consejo Deliberante, por iniciativa del profesor Diego Rovella (preside el bloque Juntos) se va a pedir “declarar de interés municipal el 80 aniversario”, mientras que en la Cámara de Diputados, en coautoría de los diputados provinciales Ariel Archanco, Lucía Iañez y Juan Malpeli (del Frente Todos) y de los senadores Juan Pablo Allan y María Florencia Barcia (Juntos), ya ingresaron proyectos de declaración por el mismo fin de reconocimiento y apoyo a esta entidad señera del Gran La Plata.

Contactos: Av. 60 entre 23 y 24, Nro. 1427 (Sede), de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 21 horas. Teléfono: 451-2818. Email: asociacioncbrandsen@hotmail.com

Todos sus presidentes

Antonio Seisdedos, Rigoberto “Tito” Rovella, Antonio Fernández, Jorge Félix Arona, Pablo Amichetti, Julio Cicchino, Antonio De Luca, Alberto Manzi, Alberto Garzia, Juan José Gervasio, Juan Carlos Petrolli, Norberto “Coco” Sánchez, Edgardo Emir “Chiche” Di Cola, Walter Ramón Rementería, René Palermo, Gabriel Faustino Ramos, Carlos Alberto Saenz, Germán Sánchez.

Socios benefactores

Por el apoyo brindado en distintas circunstancias la AC Brandsen nombró Socios Benefactores a un grupo de amigos. Norberto Coco Sánchez, Marcelo Orqueda, José Randazzo, Alfonso Vergel, Silvio Infanti, Romina París y Cristian Reina (Flash Money).

Por deporte

Las actividades del presente que conforman el gran árbol familiar de AC Brandsen.

Fútbol de Liga: Entre sus quipos de Primera, Tercera, Cuarta y Senior la pasión de multitudes tiene hoy 150 jugadores que representan por amor a l “Coronel”, una identificación por la camiseta que fue creciendo desde su primer partido oficial en 1976. Es Brandsen y el lema actual “somos familia”, que parece ir por encima de otras “simpatías” como las camisetas de Gimnasia y de Estudiantes. El destino quiso que en su cancha haya dos de los máximos ídolos de triperos y pincharratas, dos mundialistas. Francisco Varallo (ídolo de Gimnasia en 1929 y de Boca en los primeros ocho años del profesionalismo) asistió una tarde 2005 a la cancha grande de Brandsen para presenciar el bautismo con su nombre; su padre, Pedro, había sido socio fundador del club.

No fue el único grande que se emocionó en ese mismo predio de 161 y 52, porque siete años después de Varallo se calzó la camiseta tricolor Juan Sebastián Verón, momento en que el Club estrena dos tribunas y palcos.

La AC Brandsen tiene sus Juveniles de Novena a Quinta y los Infantiles, que alcanzan en total otros 130 deportistas. Y planteles de Fútbol Femenino que desde 2016 a la fecha causan asombro no solo en la ciudad sino en el contexto de la AFA.

Su coordinadora Romina París ha permitido que el club tuviera aceitados contactos en la elite de esta disciplina, habiendo estrechado vínculos con el recordado Diego Maradona y el actual coordinador del fútbol femenino afista José Borello. Muchas jugadoras surgidas en Brandsen siguen llegando a los clubes más grandes del país y algunas ya lo hacen en equipos del exterior. Primera y Reserva son tricampeonas, y también vienen muy bien las chicas de los Sub 17, Sub 14, Sub 12 y ahora la Sub 10.

Hockey femenino: Son trece categorías y 206 equipistas, desde las niñas de 5 a las de Primera. Y juntas, en familia, la próxima meta es lograr la cancha de sintético. “En lo deportivo no tocás el techo nunca, pero ya queremos tener la cancha nueva en 2023”, se anima a soñar el profesor Santiago Yorio. Instagram: hockey.a.c.brandsen.

Natación: En 2015 se cerró y climatizó el natatorio con una pileta para menores. Aprendizaje, evolución y nivel superior, los tres niveles y un método que contempla a todas las edades. “La célula de todo esto es formar lindos grupos de amigos”, afirma el grupo que conduce la pile. El actual coordinador es Flavio Wassermann. Instagram/Facebook: La Pile del club Brandsen.

Escuela de Patín: “Alcancé mi sueño de enseñar a patinar, con la idea de compartir con las alumnas más que buscar un podio o sacar campeonas mundiales”, define Paola Rossi, profesora que dicta las clases de lunes a viernes, de 17.30 a 21. Arrancó el grupo Kinder (de 3 a 5 años). Instagram: Patín Asociacion Coronel Brandsen.

Gimnasia Artística: La disciplina volvió en 2009 de la mano de Guillermo Ramos, que antes de la pandemia no podía creer el nivel alcanzado y la multitud de 332 deportistas. En 2021 resultó el club que más atletas dio a los seleccionados provinciales. Facebook: Gimnasia Artística Brandsen.

Karate-Do: “Más allá de la marcialidad lo tomo como un modo de comunicación con las personas”, expresa Leandro Abadie Pobes, el instructor más antigüedad de todos los que participan hoy en la Sede de 60. El Dojo está lleno de chicos y adultos todos los martes, jueves y sábados. Se practica el estilo de karate goju ryu. Instagram: I Shin den Shin.

Esgrima: “Nos sentimos parte de la familia de Brandsen. Acá pueden venir, probar la sala, conocer al grupo y se les presta un conjunto de esgrimista, luego deciden si quieren empezar”, dice Matías Arrese Igor, quien junto a Florencia García llevan adelante las clases de esgrima desde 2017. Instagram: Asociación Platense de Esgrima.

Boxeo recreativo: “Llegar a Brandsen y dar clases es como entrar a un pulmón deportivo en pleno casco urbano de La Plata. Lo nuestro es una iniciación deportiva, un boxeo más amigable”, cuenta Mauro Acevedo, profe con licencia de la FAB. Entrenan los lunes, miércoles y viernes de 17.30 a las 20.30. Instagram: Boxeo Recreativo ACB.

Escuela de fútbol: Lleva el nombre “Pancho” Varallo, vecino ilustre del barrio y uno de los máximos goleadores de la historia de AFA. La dirige el instructor Esteban Buccolieri para chicos de 4 a 11 años. Martes y jueves, a las 18 horas.