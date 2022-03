VIDEO.- Policía intentó bajar a la fuerza a un nene con autismo en el premetro

Durante las últimas horas una oficial se difundió un video en donde muestra que una Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentó bajar a la fuerza a un chico con autismo -provocándole un ataque de nervios-, cuando ambos viajaban en el premetro. Tal fue la indignación de los pasajeros, que no dudaron en increparla y alejarla del menor.

"Me está pegando señora", decía la oficial mientras empujaba al nene, quien entró tuvo un ataque de nervios y comenzó a dar patadas.

En la filmación se escuchan no sólo los gritos del jovencito sino también la reacción agresiva y desmedida de la policía cuando intentó bajarlo del transporte.

El episodio fue grabado por una chica que finalmente decide acercase y preguntarle su identidad a la oficial, a lo que ella se niega a responder. "No lo estoy agrediendo. Primero me pegó el nene, yo no lo toqué", aseguró la oficial en su defensa.