VIDEO. Familias de La Loma contaron su drama por la falta de agua en sus hogares

Más de diez familias de La Loma denunciaron ayer la situación de penuria que atraviesan desde el año pasado por la falta de agua en sus departamentos a causa de una caudalosa filtración en la vereda. Pero además manifestaron su malestar por falta de respuesta de los organismos competentes.

Los usuarios golpeados por este drama viven en un edificio de 35 entre 21 y 22. Según expusieron "hicimos más de 20 reclamos y todavía no tuvimos ninguna respuesta. Empezamos el año pasado con la pérdida y los reclamo, y la filtración siguió avanzando. El problema es que en el edificio no tenemos agua".

"Estamos desesperados. Somos diez familias con trastornos, no podemos lavar, cocinar, tenemos que andar yendo a casa de familiares y las contingencias no las podes manejar. El agua, que es un recurso escaso, están derramándose y nosotros no tenemos el servicio", manifestaron.

Respecto de las faltas de respuesta, señalaron que el otro problema "es que desde la Autoridad del Agua, en donde hicimos reclamos, tampoco nos dan una solución". "En la vereda ya se formó verdín. El barrio está repleto de averías y ABSA no responde", apuntaron.