Barcelona visita al Betis, en el cruce con mayor atracción

Barcelona (66), escolta del campeón, Real Madrid (81), visita hoy a las 16 (DirecTV) en busca de dar otro paso para ingresar a la próxima Liga de Campeones, en el partido más destacado de los cinco que se jugarán hoy por la fecha 36 de España.

En otro de los encuentros programados para hoy, Athletic de Bilbao (51) recibe a Valencia (11:15). También van a jugar Mallorca vs. Granada (a las 9); Celta vs. Alavés (13:30, por ESPN) y Cádiz vs. Elche (13:30, por DirecTV).

Ayer, en el único partido adelantado, Levante, que sigue en zona de descenso directo, le ganó 2-1 a la Real Sociedad, que marcha sexto.