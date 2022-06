Vieron cómo se llevaron a su caniche Carmelo en Gonnet y lo busca desesperadamente

Una familia vive por estas horas momentos de angustia y desesperación. Ayer al mediodía a Eva se le escapó Carmelo, un caniche miniatura de casi 15 años y con problemas de salud, mientras entraba el auto en la cochera de su casa de Gonnet.

Si bien intentó seguirlo cuando advirtió que no estaba, no lo encontró. Recorrió todo el barrio para saber si alguien lo había visto, pero sólo tuvo respuesta que fue advertida su presencia muy cerca de allí. Hasta que un vecino le tiró un dato clave: fue levantado a las 12.20 en 20 y 501 por un hombre acompañado por un nene en una camioneta tipo Partner blanca, que siguió por 501 hasta 19 y dobló, según precisó la dueña de la mascota.

"No sabe andar en la calle. No ve del ojo derecho. No escucha bien. Tiene incontinencia urinaria al dormir. Recibe medicación por sus ojos, una hormona tiroidea, y protectores hepáticos. No tolera el alimento balanceado. Es muy sociable y le gusta subir al auto", le contó Eva a este diario. Además dijo que Carmelo, de color rojo encanecido por la edad, "es un caniche miniatura de 35 cm a la cruz y pesa 6 kilos".

La mujer, visiblemente preocupada, dijo que el perro "no tomará frío pero necesita comida natural y la medicación", es por eso que lo busca desesperadamente. Además dejó un teléfono de contacto para quienes tengan noticia del can: +5492215347946.