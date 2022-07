Menotti le apuntó a Riquelme: "No porque le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen directivo"

Boca, después de varios días de crisis, intenta recomponer la situación. Pero hay algunas intervenciones que le pegan directo al corazón del fútbol boquense: los directivos del Consejo de Fútbol, particularmente a Juan Román Riquelme. Y el que salió a hablar sobre el tema, con dardos que apuntaron directamente a Román, fue César Luis Menotti. Sus dichos seguramente traerán cola.

"Como Riquelme aprendió a ser futbolista, tendrá que aprender a ser dirigente. No porque uno le pegaba bien a la pelota tiene que ser buen directivo", señaló el "Flaco" en una entrevista con un medio radial. A su vez, en esa misma dirección, agregó: "No me imaginaba a Riquelme en el rol de dirigente".

La figura de Román viene siendo cuestionada. Los despidos de Miguel Ángel Russo y Sebastián Battaglia, sumadas a algunas incorporaciones de futbolistas que no rindieron generaron que su rol como dirigente esté en el primer plano, junto con las figuras de Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, integrantes del Consejo de Fútbol del club xeneize.